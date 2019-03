Huelga 8M Miles de personas se concentran en Pamplona en favor de la huelga feminista Todos los grupos parlamentarios se han sumado a la concentración institucional del Gobierno de Navarra

A pesar de que el acto central de la jornada de huelga será con la manifestación de esta tarde, miles de personas se han concentrado este mediodía en la céntrica Plaza del Castillo de Pamplona para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y pedir una igualdad real.

Entre las concentradas, mayoritariamente mujeres, pero con una fuerte presencia de hombres, se han podido leer lemas como “el patriarcado me da patriarcadas”, “estoy aquí por las que ya no están”, “igualdad real”, “soy mujer de alas, no de jaulas” o “somos las nietas de las que no pudisteis quemar”.

La jornada en Navarra se está desarrollando con relativa normalidad y sin demasiado efectos en el comercio, salvo que sí se ha notado menor presencia femenina. No se han registrado incidentes reseñables, aunque la Policía ha identificado a las integrantes de uno de los piquetes que han recorrido las calles del centro de Pamplona.

Todos los partidos políticos se han sumado a la concentración institucional - Pablo Ojer

La multitudinaria concentración ha tenido lugar después de que las instituciones se concentraran previamente frente al Palacio de Navarra, sede del Gobierno foral. Allí representantes de todos los partidos políticos, incluido el PP, se han concentrado junto al Ejecutivo de Uxue Barkos para acompañar “a todas aquellas mujeres que, desde unos ámbitos y otros, quieren hacer de esta jornada la de la visibilización de esa pelea” por la igualdad. La presidenta de Navarra ha recordado que es “el momento de recordar que esa lucha por la igualdad de oportunidades tiene hoy punto de inflexión, pero es la lucha de cada día, cada hora, y en todos los ámbitos”.

Desde el punto de vista administrativo, todas las instituciones navarras, Gobierno, Parlamento y Ayuntamientos se han sumado a la jornada de huelga.

Así pues, vista la concentración que se ha desarrollado este mediodía, la movilización para la manifestación que se iniciará esta tarde a las 19 horas se prevé multitudinaria por las calles de Pamplona, aunque los movimientos feministas han tratado de descentralizar los actos de reivindicación convocando también manifestaciones en otras localidades navarras como Tudela, Estella o Elizondo.