Los hosteleros califican de mazazo la prórroga de su cierre frente al Covid-19 El Gobierno alarga la medida al 18 de noviembre aunque amplía horario para venta a domicilio hasta las 22.30

G.Santamaría Pamplona Actualizado: 03/11/2020 19:34h

Los hosteleros de Navarra, que ya venían protagonizando protestas por las medidas de cierre aprobadas por el Ejecutivo foral de sus establecimientos durante 15 días, han recibido "otro mazazo" con la prolongación de estas restricciones hasta el 18 de noviembre. Esta misma mañana habían mantenido una reunión con el consejero de Desarrollo Empresarial, Manu Ayerdi, algo que ya esperaban con impaciencia tras las promesas hechas de trabajo conjunto. El vicepresidente del Ejecutivo y la consejera de Salud, Javier Remírez y Santos Indurain, anunciaban ésta y la prolongación de otras restricciones casi a la par que hosteleros y representantes del Gobierno finalizaban la reunión.

La presidenta del Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra, Ana Beriáin, ha calificado de "mazazo" la prórroga del cierre, aunque ha valorado la creación de una mesa técnica de trabajo con Salud Pública o que el Gobierno estudien la posibilidad de más ayudas. "El dato positivo dentro de este desastre que tenemos en nuestro sector es que después de esta reunión vamos a tener una mesa de diálogo y trabajo con Salud Pública, que para nosotros es imprescindible e importantísimo para poder hablar de la desescalada y tener información de primera mano de cuándo vamos a poder abrir, que esperemos sea pronto". La presidenta de la asociación confía en que estos nuevos 14 días no se prolonguen posteriormente. "Es importante el diálogo para hacerlo bien y poder empezar a trabajar cuanto antes", ha destacado. Beriáin ha afirmado que "la hostelería no es un foco de contagio, los eventos y celebraciones pueden serlo, pero no el día a día de la hostelería que está muy controlado y se da un servicio de seguridad y de calidad".

Según ha dicho, "el sector va a seguir trabajando en la desescalada para abrir cuanto antes". "Aunque la hostelería no sea un foco de contagio, es cierto que la movilidad de las personas en la calle puede ser mayor; podemos ayudar y ser más solidarios y echar una mano al Departamento de Salud para ver si en estos 14 días podemos tener mejores datos", comentó.

Supresión del IAE

18.000 personas viven directamente de este sector en la Comunidad foral y ya criticaron anteriormente ser los paganos, después de haber pasado el confinamiento, de volver a ser quienes tenían que cerrar sus negocios para evitar la expansión del virus cuando los contagios se están produciendo en las reuniones sociales y de proximidad. Hoy, el Ejecutivo ha anunciado que los establecimientos que se hayan adaptado a dispensar sus productos a domicilio podrán cerrar a las 22.30, en lugar de las 21.00 como hasta ahora. El Gobierno ha asegurado que habrá más medidas de apoyo fiscal y técnico al sector. Así, ha acordado la supresión del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) a todos aquellos trabajadores autónomos cuya facturación sea inferior a un millón de euros, y donde se engloban buena parte de los empresarios hosteleros. De hecho, la medida venía siendo demandada por las asociaciones del sector, ante la situación generada por el COVID-19. En cualquier caso, no afectará únicamente al ámbito de la hostelería, sino también al comercio, siempre que se cumplan las condiciones de facturación fijadas. También se ha acordado la eliminación del sistema de módulos para la estimación directa de IRPF. Como contrapartida, se propone un sistema de estimación directa especial para los sectores de comercio y hostelería, pero también para el sector del transporte y el agrario. En lo que se refiere al ámbito comercial y de la hostelería, la medida podrá beneficiar a más de 3.700 contribuyentes. El Gobierno se ha comprometido, también, a acelerar la concesión de los 10 millones de ayudas directas al sector, con quienes volverán a reunirse en dos semanas.