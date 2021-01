La hostelería propone un plan urgente La Asociación de Hoteles de Pamplona ha lanzado un vídeo para reflejar la gravísima situación que sufren

La Asociación de Hoteles de Pamplona ha lanzado un vídeo para reflejar la gravísima situación que atraviesa el sector y para pedir un plan de rescate urgente para salvarlo. La hotelería pamplonesa, tras cerrar el peor año de su historia, propone sentarse a trabajar con las instituciones sobre 7 medidas concretas que den algo de luz a este 2021:

- Ayudas económicas directas a hoteles para paliar la crisis por las restricciones (recuperación de gastos fijos [IBI, luz, agua, gas, mantenimientos, contribuciones]).

- Bonificaciones y aplazamientos de impuestos (IRPF, IVA)

- Prolongación de ERTEs hasta recuperar la normalidad

- Trabajar los eventos y banquetes según aforos

- Bonos turísticos o tarjetas de consumo para reactivar el sector hotelero

- Plan de promoción urgente para el momento de reapertura de fronteras

- Apertura de corredores seguros

"Los hoteles de Pamplona fuimos los primeros en tender nuestra mano y en poner nuestras instalaciones a disposición de las autoridades sanitarias y del conjunto de la sociedad para combatir esta pandemia. Lo hicimos de forma totalmente gratuita y es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos. Además, nuestros hoteles han cumplido desde el primer momento y de manera estricta todos los protocolos de higiene y seguridad marcados por las autoridades sanitarias. Creímos entonces y seguimos creyendo que la salud de nuestros clientes y trabajadores es el bien más preciado que debemos proteger", señalan en un comunicado.

"Pero no se nos puede dejar atrás", añaden. "Muchos hoteles llevamos meses cerrados y no sabemos cuándo podremos volver a abrir, con las dramáticas consecuencias que tiene para nuestros trabajadores y sus familias. No hemos podido reincorporar al 60% de nuestros empleados; su poder adquisitivo se ha reducido drásticamente y muchos apenas pueden llegar a final de mes".

Asimismo, aseguran, las pérdidas se estiman en 50 millones de euros durante 2020. La ocupación ha caído en torno a un 50% respecto a 2019 y se ha perdido el 90% del negocio de los hoteles enfocados a la organización de cualquier tipo de evento como bodas o congresos. Además, apuntan, "nuestro sector hostelero/hotelero se ha enfrentado a un paquete de medidas restrictivas sin parangón a nivel nacional".

Para combatir esta situación, la Asociación de Hoteles de Pamplona propone al Gobierno de Navarra y al Ayuntamiento de Pamplona trabajar en esas siete líneas que consideran claves para el plan de rescate. Finalmente, la Asociación de Hoteles de Pamplona agradece y se solidariza con todo el sector hostelero representado por la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra para "conseguir, con la salud como fundamental condición, una recuperación y una vuelta al trabajo paulatina pero completa, lo antes posible".