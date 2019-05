Encuesta CIS El PSN ganaría las elecciones forales en Navarra, según el CIS El cuatripartito que gobierna la Comunidad foral obtendría mayor porcentaje de voto que los constitucionalistas

Si se cumple el pronóstico del CIS, los socialistas darán el gran ‘sorpasso’ en las próximas elecciones forales de Navarra. Pasarían de ser la quinta fuerza de las elecciones de 2015 a ganar en los comicios del 26 de mayo.

El voto navarro, como suele ser habitual, estaría muy dividido y ninguna fuerza política el favor de más del 15% de la población con derecho a voto. De hecho, el PSN ganaría las elecciones con un 14,9%. La fuerza de Pedro Sánchez y de la secretaria general de los socialistas navarros, María Chivite, haría que superaran, incluso, a la coalición Navarra Suma que han formado las tres formaciones navarras del centro derecha, UPN, PP y Ciudadanos, que se quedaría con un 13,8% de los votos.

Pero a pesar de la victoria de las dos formaciones constitucionalistas, Uxue Barkos tal vez podría volver a presidir la Comunidad Foral ya que la suma del porcentaje de voto del cuatripartito que gobierna en la actualidad Navarra, Geroa Bai (10,3), Bildu (10,2), Podemos (8) e Izquierda Ezkerra (2,9) superaría al porcentaje de voto que lograrían PSN y Navarra Suma. El cuatripartito conseguiría el 31,4% de los votos frente al 28,7% de los constitucionalistas.

Según esta misma encuesta, el 22,1% de la población navarra ya ha decidido que no votará mientras que el 13,6% o no ha decidido su voto o no ha contestado.

No obstante, esta encuesta que se conoce en el día en que comienza la campaña electoral se llevó a cabo en los meses de marzo y abril, es decir, antes de las elecciones generales del pasado 28 de abril. Además, en Navarra se han llevado a cabo tan solo 380 entrevistas.