Tribunales La Fiscalía de la Audiencia Nacional cree que el Ospa Eguna “trata de conseguir el objetivo táctico de ETA” Pide la prohibición de la fiesta contra la Guardia Civil que se celebra este sábado en Alsasua

Pablo Ojer @pabloojer Pamplona Actualizado: 29/08/2019 20:51h

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 2 que prohíba el llamado Ospa Eguna que tiene previsto celebrarse este sábado en la localidad navarra de Alsasua después de la denuncia presentada por la asociación Dignidad y Justicia.

El Ospa Eguna, o ‘Día de la Huida’ en euskera, es una fiesta que cada año el sector más radical de la izquierda abertzale celebra en la localidad de Alsasua y con la que exigen que se marche la Guardia Civil, y ahora también la Policía Nacional y la Policía Foral, del País Vasco y Navarra ya que las consideran “fuerzas de ocupación del Estado español”.

Según la Fiscalía, “el acto trata de conseguir el objetivo táctico de la banda terrorista ETA, consistente en la expulsión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas de la comunidad autónoma del País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra”. El fiscal recuerda que “dicha expulsión es una reivindicación que históricamente ha llevado a cabo la organización terrorista ETA y que en la actualidad se sigue llevando a cabo por cierto sector de la izquierda abertzale”.

El texto considera que “estos ataques públicos al Cuerpo de la Guardia Civil como uno de los estamentos más duramente castigados por la acción criminal de la organización terrorista ETA conlleva además un envilecimiento y una humillación contra las víctimas de dicha organización, contra las víctimas directas en condición de Guardias Civiles, y también contra sus propios familiares”.

Cartel del Ospa Eguna de este año

Como muestra de las intenciones del colectivo Ospa, que es el promotor de estos actos, en el cartel de este año se muestra un monigote que lanza una granada contra una maleta en la que se perfila la silueta de dos guardias civiles. El lema es “Miles de razones en la maleta”.

Más significativo es el cartel sobre este mismo acto que elaboraron los abertzales de la localidad de Estella, donde directamente se pedía a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que “comiencen a hacer las maletas. Distintos colores, el mismo olor”, según desveló ABC el pasado día 20.

Antecedentes

No sería la primera vez que se prohíbe el Ospa Eguna de Alsasua. Ya en el año 2013 la Audiencia Nacional impidió su celebración después de que ABC desvelara la intención de quemar unas ‘fallas’ que representaban a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

No obstante, el hecho de que la Fiscalía solicite la prohibición no es una decisión definitiva. El pasado 9 de agosto, la misma Fiscalía solicitó que se impidiera la celebración del llamado ‘Día del Inútil’ en la cercana localidad de Echarri Aranaz y el juez decidió finalmente no prohibirlo al no detectar un posible delito de terrorismo.

Este mismo jueves la presidenta de Navarra, María Chivite, reconoció “la labor que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional han desarrollado, desarrollan y desarrollarán en nuestra Comunidad” y recordó que el Gobierno foral no puede prohibir actos como el que tendrá lugar en Alsasua.