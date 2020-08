Los españoles fallecidos en los Alpes Suizos eran montañeros con mucha experiencia Instituciones forales y locales, partidos y Federación Navarra de Montaña expresan sus condolencias

El Ayuntamiento de Allo muestra sus condolencias por la muerte de los navarros fallecidos en los Alpes Suizos, uno de ellos vecino del municipio, tras sufrir un accidente mortal mientras practicaban barranquismo. Aunque en principio se hablaba de que dos de los fallecidos eran de esta localidad y un tercero de Uharte Arakil, según el acuerdo adoptado por la corporación, la persona que los equipos de rescate siguen buscando es de esta población. Antes de reunirse para adoptar el acuerdo, personas próximas al consistorio indicaban que estaban contrastando las informaciones que les llegaban. Los primeros datos, hablan de dos o tres fallecidos y un desaparecido, y en el caso de los montañeros de Navarra, al menos dos sí serían de Allo (uno fallecido y el otro por localizar) y un tercero de Uharte Arakil. Un cuarto montañero que les acompañaba sería originario de Bilbao.

Un portavoz policial, Florian Schneider, ha afirmado que "el grupo viajaba de forma privada", según la cadena pública de televisión RTS. Otro responsable policial, Hanspeter Krüsi, ha explicado posteriormente en rueda de prensa que las víctimas --de 30, 33, 38 y 48 años-- tenían experiencia en la realización de este deporte. El grupo había llegado a Suiza unos días antes precisamente para hacer barranquismo, ha dicho.

El Consistorio de Allo ha acordado decretar siete días de luto oficial por el fallecimiento del joven vecino. Además, suspende todos los actos oficiales programados y las banderas ondearán con un crespón negro en señal de luto. Asimismo se suma a la esperanza de la familia del joven accidentado no aparecido de la la localidad.

El Ayuntamiento de Allo traslada su apoyo y solidaridad a las familias y allegados de las víctimas y se pone a su disposición en unos momentos tan difíciles. Los vecinos de esta población de menos de 1.000 habitantes, se hallan en shock y amigos de las víctimas afirman estar destrozados. A primera hora de la tarde, portavoces del consistorio aseguraban no poder confirmar todos los datos que ya se hacían públicos en muchos medios. Aun y todo, aseguran, lamentan mucho lo que ha sucedido porque tanto el fallecido como el vecino desaparecidos en este accidente son personas muy activas en el pueblo y muy conocidas. De hecho, ambos forman parte de una asociación local en la que organizaban actividades de montaña y naturaleza, programando salidas de espeleología, senderismo… En este caso, los dos vecinos de Allo se hallaban en Suiza a título particular, no como asociación. La alcaldesa, Susana Castanera Gómez, atenderá a los medios mañana, según indican personas próximas.

Asimismo, la Federación Navarra de Montaña expresa en su web su pésame en un breve comunicado: “Recibida la triste noticia del fallecimiento de cuatro compañeros barranquistas, la Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada, quiere hacer llegar a su familia y amigos nuestro más profundo pesar”.

El Gobierno de Navarra ha mostrado sus condolencias con los familiares y amigos de los navarros fallecidos en accidente mientras practicaban barranquismo en las gargantas de Parlitobel, en el cantón suizo de San Galo. El Ejecutivo foral está en contacto permanente con la Delegación del Gobierno para ofrecer su colaboración en cualquier actuación de apoyo y asistencia que requieran los familiares de las personas fallecidas así como en el proceso de repatriación de los cuerpos. Así mismo, la Dirección General de Acción Exterior se ha puesto en contacto con el cónsul general en Zurich (el más cercano al lugar de los hechos) para interesarse por la situación y ponerse a su disposición para cualquier trámite.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Navarra, de donde eran originarias tres de las víctimas (en las que estaría incluido el vecino de Allo todavía por localizar) --una cuarta persona había nacido en Bilbao-- han asegurado que el grupo estaba formado por seis personas, pero las dos únicas mujeres optaron por volver al hotel antes de que se produjese el siniestro. Las dos mujeres han recibido atención psicológica en el hotel, mientras que el Consulado español ya ha iniciado los trámites para la repatriación de los cuerpos

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha expresado su "pésame más sentido" a los familiares de los fallecidos y a la alcaldesa de Allo, municipio en el que residían dos de los tres navarros. Los partidos navarros también han mostrado sus condolencias por este accidente con distintos mensajes en Twitter. Así, UPN ha trasladado un "fuerte abrazo" a las familias y amigos de las víctimas y el PSN también ha transmitido su "pésame y solidaridad" con las familias y allegados de los navarros fallecidos mientras practicaban barranquismo en Suiza. También Geroa Bai ha expresado su "apoyo, solidaridad y cariño" a las familias y amigos, así como EH Bildu. El parlamentario de Podemos Mikel Buil también ha mandado un fuerte abrazo a los allegados.