NA+ denuncia un programa que excluye al alumnado que no cursa euskera Indican que no participa el Departamento de Educación y se deja fuera al 87% de la población

Navarra Suma ha denunciado la puesta en marcha de un programa online dirigido a familias de alumnado que únicamente cursa modelos de enseñanza en euskera y se lleva a cabo a través de aquellas entidades locales que cuenten con un servicio municipal específico de euskera. “Con ello se está excluyendo a la mayoría de la población, de familias y de alumnado que no realiza su aprendizaje en euskera”, han criticado.

El programa, denominado ‘ERA skola’, tiene por objeto impartir a las familias cuyos hijos e hijas estudian en euskera sesiones pedagógicas relacionadas con la motivación o el uso de las tecnologías digitales.

Desde NA+ se destaca que “la impartición de las sesiones se realiza a cargo de tres profesionales de Guipúzcoa de los que no consta expediente de contratación pública en régimen de libre concurrencia”.

Por ello, han solicitado al Gobierno foral el correspondiente procedimiento de selección y contratación.

A juicio de la coalición integrada por UPN, PP y Cs, “si el programa es un servicio educativo, resulta inaceptable que no participe el Departamento de Educación y se excluya del mismo al 87% de la población que no conoce el euskera. Y si no es propiamente un servicio de apoyo educativo, no tiene justificación que desde un servicio público orientado al fomento del euskera se destinen recursos públicos para fines distintos”.

Para Navarra Suma, “este tipo de actuaciones evidencian que desde algunos departamentos del Gobierno y formaciones que lo integran se sigue utilizando el euskera para llevar a cabo sus intereses nacionalistas”.