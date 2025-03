Denuncian desprotección del personal de Enfermería en algunos servicios

El Sindicato de Enfermería en Navarra, SATSE , exige que se dé cumplimiento a la normativa y se instalen de forma inmediata las mamparas de metacrilato en los puestos del personal de Enfermería de extracción de sangre de los distintos ámbitos del Servicio Navarro de Salud, como medida básica de prevención colectiva imprescindible, al resultar imposible respetar la distancia física de seguridad de dos metros con el paciente.

El Sindicato ha tenido constancia a través de comprobaciones in situ así como de las propias declaraciones del personal de Enfermería que en numerosos puestos dedicados a la extracción de sangre no existe una barrera física que proteja a los y las profesionales y a los pacientes entre sí.

Siendo un puesto en el que es imposible mantener la distancia física de seguridad dada la naturaleza del servicio, el Sindicato de Enfermería no entiende que no se apliquen criterios homogéneos en todos los centros y ha exigido mediante un escrito oficial al SNS-O la instalación inmediata en aquellos puestos donde no exista tal mampara.

La implantación de mamparas viene establecida en distintos documentos técnicos del Ministerio de Sanidad así como en las recomendaciones técnicas del Instituto de Salud Pública y Laboral e Navarra (ISPNL) . Ambas organizaciones especifican que hay que “asegurar en los puestos la distancia de dos metros, tanto entre el personal como entre usuarios del servicio o, en su defecto, colocar medidas físicas de separación entre personas (mamparas)”

Y es más, la normativa añade que la mejor forma de prevenir la transmisión es combinar todas las medidas preventivas por lo que, el argumento que se está dando en los distintos centros sobre que el uso de EPI es suficiente en estos puestos, no tiene cabida ni normativa que lo respalde.

Desde SATSE apuntan que “es inconcebible que, a estas alturas y tras más de dos meses de crisis sanitaria, todavía haya profesionales de Enfermería desprotegidos ante el virus”, y continúa “no tiene sentido exigir responsabilidad a la sociedad y que luego sean los propios gestores de los centros los que se salten u obvien la normativa a la primera de cambio”