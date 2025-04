Cierre de la actividad a lo necesario durante 14 días en Navarra ante el Covid-19

La presidenta María Chivite anuncia en los próximos 14 dias el cierre de toda la actividad no necesaria y el endurecimiento de medidas si hace falta frente al Covid-19 en Navarra. Las medidas empiezan este martes 13 a las 00.00 horas. Es un momento crítico, según la presidenta y ha pedido fortaleza para salvar vidas, porque ese es el motivo más importante con 427 nuevos casos a día de hoy, tras realizar 3.049 PCR con un porcentaje del 14% en una jornada en la que se notificaron cuatro fallecimientos, correspondientes a dos mujeres de 97 y 82 años, y dos hombres de 92 y 89 años.

En cuanto a la incidencia acumulada de infecciones por el virus, si sumamos los casos del sábado, se sitúa en 21.728 personas y el número total de fallecimientos es de 617.

La red sanitaria integrada de Navarra acoge, tras el balance de ingresos y altas según los datos facilitados hoy, a 263 pacientes en los diferentes centros hospitalarios y modalidades, con una ocupación en la UCI de 33 personas ingresadas. Desde la perspectiva geográfica, Pamplona y Coma rca registraron el 58% de los positivos, seguidas del Área de Tudela , con el 13%.

En cuanto a las franjas de edad, en la jornada del sábado, el grupo mayoritario fue el de 15 a 29 años, con un 28%, seguido por el de 30 a 44 años, con un 23%; a continuación, los grupos de 45 a 59 años con un 19%

Aunque todavía no se restringe la movilidad ni entre municipios ni a otras comunidades, según ha comentado María Chivite y que ha añadido que los colegios y universidades seguirán con su actividad porque se consideran esenciales. Ha apuntado que la intervención adoptada hoy afecta a toda Navarra porque los datos generales son malos, aunque haya localidades que estén bien y pidió que la vida ordinaria se traduzca a lo más imprescindible. Afirma que no están dispuestos a que haya perasonas muertas, mientras otras personas siguen su vida como si nada. Así, ha señalado que además de las medidas de higiene y seguridad, hay que hacer una labor de responsabilidad colectiva.

En el escenario más duro no se descarta restringir la movilidad, si hiciera falta, según la presidenta, aunque también ha añadido que el crecimiento de casos es generalizado en otras comunidades y en otros países y no sólo en Navarra . Esta semana ha anunciado, también, medidas para reactivar la hostelería como uno de los sectores más afectados, para lo que habrá una reunión del Gobierno con los representantes de estas empresas y establecimientos.

El autoconfinamiento no lo decidieron antes, según la presidenta del Gobierno, porque sólo tenían datos de un día, pero al seguir tres días consecutivos, con el incremento superior a los 400 casos or día, han acabado por adoptar estas restricciones. La presidenta no ha querido entrar en las críticas del presidente del PP , Pablo Casado , en cuanto a un trato de "favor" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez respecto a Navarra y porque no se hayan tenido que aplicar las mismas acciones.

Según Chivite, a Navarra nadie le ha tenido que imponer medidas como en el caso de Madrid y considera que las adoptadass en la Comunidad foral son bastante más restrictivas que las de la capital de España . No considera que esto acerque tampoco a Navarra al Estado de Alarma porque "ya se han adoptado decisiones más duras". Ha apuntado también que en Navarra no se ha llegado a una presión en UCI por encima del 35% y no quieren llegar alli. Chivite ha culpado del aumento de casos positivos y de los "malos datos" a las no fiestas y ha reconocido que los datos son altos en esta segunda ola, pero aun y todo ha defendido la actuación en Navarra por parte del Ejecutivo y de su departamento de Salud. Ha insistido en que la Comunidad foral no alcanza las cifras extremas de ocupación de camas ni de UCI como las que se marcaron a nivel estatal.

En materia de transporte, ha apuntado que ya se han tomado medidas en días pasados, en lo que respecta al transporte interurbano y, principalmente, en Pamplona y comarca y ha defendido el teletrabajo, en la medida en que se pueda, como ya se ha recogido legalmente y muchas empresas lo están haciendo ya en la Comunidad foral.

Las nuevas medidas frente al Covid-19

El Gobierno de Navarra aprobará una orden foral para que este martes comiencen las nuevas medidas restrictivas para contener el avance del Covid-19. Así, se contempla, entre otras cuestiones, la limitación a grupos de seis personas en las reuniones, tanto públicas como privadas, así como el cierre de todos los locales a las 22.00 horas y la reducción del aforo de la hostelería y la restauración al 30%. Acotamiento a cultos y en espacios comerciales no mas de 40% y en actividades culturales menos del 30%, como los parques infantiles y las reuniones en ámbito púbico y privado acotadas a 6 personas siempre que no sean convivientes.

Las dos semanas durante las que se extenderán las medidas han sido consideradas cruciales pro María Chivite que ha insistido en "reducir al máximo la interacción social". "Estamos en un momento crítico en el que necesitamos reconducir la situación". Iualmente, ha avanzado que los "cribados intensivos" que se están llevando a cabo este domingo en Cadreita y Valtierra, se van a extender a otros municipios con alta incidencia.

En días anteriores, Navarra ya amplió y extendió las medidas restrictivas a 11 localidades que sumaban más de 41.000 habitantes. Hoy ya las medidas se alargan al conjunto de la Comunidad foral, a la que ya el director general de Salud, Carlos Artundo pidió este sábado que se autorestringiera en reuniones sociales y familiares.

Chivite ha apuntado que no cree que haya que hacer de esta situación una cuestión política y pide cumplir las medidas y frenar la actividad y la interacción social al mínimo. "Afrontamos 14 días cruciales, aunque la ciudadanía y, sobre todo los profesionales, están agotados".