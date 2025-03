Chivite dice que no habrá república vasca mientras sea presidenta y acusa de crear odio a Ciudadanos y PP

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite , ha afirmado que mientras ella sea presidenta "no habrá ninguna república confederal vasca" y ha asegurado que defenderá "el régimen foral de Navarra como presidenta de la Comunidad, se puede decir más alto pero no más claro". La jefa del Ejecutivo ha respondido así a una pregunta del parlamentario de Navarra Suma Carlos PérezNievas (Ciudadanos) en el pleno del Parlamento foral, después de que EH Bildu propusiera la creación de una república vasca en la que estuviera Navarra.

"No comparto el modelo institucional de Bildu , pero tampoco el que plantea Ciudadanos , que es eliminar nuestra foralidad. Si debatimos de modelos políticos, no coincido con ninguno de los dos, y para su tranquilidad, mientras yo sea presidenta no va a haber ninguna república confederal vasca y tampoco hay nada oculto a la hora de aprobar los Presupuestos. Ahí está el acuerdo, con las firmas y con su contenido, es público, no hay trampa ni cartón", ha asegurado la presidenta en respuesta a Pérez-Nievas.

María Chivite ha añadido que el propio acuerdo programático recoge el "respeto al actual modelo institucional y la defensa e impulso de nuestro autogobierno dentro de la legalidad y lealtad institucional". "Defendemos nuestro marco institucional, Ciudadanos no, así que lo mismo que discrepo de Otegi respecto a Navarra , lo hago también con usted y con Ciudadanos ", ha dicho a Pérez-Nievas.

"Ayudan a legitimar a ETA"

El parlamentario de Navarra Suma Carlos Pérez-Nievas ha afirmado "el problema no es Bildu , Bildu hace muchos años que está reclamando la independencia, la ruptura de la unidad constitucional de España , la desaparición de Navarra como Comunidad foral; el problema es el Partido Socialista, y el problema más que el Partido Socialist a, es Chivite , el problema en el PSN es Chivite , y el problema en el PSOE es Sánchez" .

"Cada vez que pacta con Bildu , Bildu está más cerca de sus objetivos, y si Bildu hoy, sin haber cuestionado la violencia etarra , está más cerca de sus objetivos, lo mismo están los modos y las maneras de la organización criminal que fue ETA ", ha dicho a Chivite. A continuación, ha afirmado que la presidenta "les ayuda a legitimarlos sin que cumplan con sus condiciones de partido mínimamente democrática". "La presidenta ha renunciado a la defensa de las instituciones básicas de la Constitución , no defiende a la Corona, no defiende la lengua española como lengua vehicular, no defiende la Lorafna como debiera, sigue apoyando a un partido que no ha renunciado a ninguna de sus tradicionales reclamaciones. Bildu no ha renunciado a nada y la presidenta ha renunciado a todo", ha asegurado.

Pérez-Nievas ha añadido que "tiene que tener grabada en el frontispicio de su acción política, aparte de que quedará como una traidora, que lo que ha hecho, incluyendo a Bildu , es algo más que traición, es una auténtica felonía a la democracia y a las víctimas y ni España ni Navarra , como Roma, pagan a traidores".

Chivite ha respondido al parlamentario de Navarra Sum a que "hace unas intervenciones sembradoras de odio y el odio va a acabar con ustedes, Ciudadanos y el PP , comiendo por los pies, y si no ya veremos el resultado de su formación política y del PP en las elecciones catalanas".