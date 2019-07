Navarra Bildu no esconde sus cartas allí donde gobierna: presos e ikurriña Los abertzales han aprovechado que gobiernan en Puente La Reina para mostrar sus enseñas sin problemas en el Chupinazo

Lo intentaron en el Chupinazo de Pamplona, gobernada por los constitucionalistas, pero los concejales de Navarra Suma y la Policía Municipal se lo impidieron. Lo intentaron en Viana, gobernada por los socialistas y consiguieron exhibir la ikurriña. Hoy no solo lo han intentado en la localidad navarra de Puente la Reina, sino que han podido mostrar la bandera de la comunidad vecina con mástil y todo. Y tampoco han tenido pegas para mostrar sus pañuelos pidiendo la amnistía de los presos etarras.

Allí donde puede, Bildu aprovecha sus posibilidades para mostrar sus cartas. Y lo hace sin tapujos. Y lo hace sabiendo que al mismo tiempo que hoy se iniciaban las fiestas patronales de numerosas localidades navarras, se estaba negociando la conformación de un Gobierno de Navarra en el que sus votos son imprescindibles para que la opción de la socialista María Chivite llegue a buen puerto.

Ya lo dijeron en la investidura de Pedro Sánchez, “EH Bildu no será un impedimento para que salga elegido”, afirmó su portavoz en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua, antes de abstenerse. Y todo parece indicar que emplearán la misma expresión respecto a la socialista María Chivite. Si la socialista quiere ser presidenta de Navarra, tendrá que aceptar los votos afirmativos o la abstención de Bildu. Por eso, los abertzales no esconden sus cartas, presos y independentismo. Y lo han exhibido en redes sociales a través de la cuenta de uno de los concejales de Bildu en el Ayuntamiento de Puente la Reina y que ha sido retuiteado por la cuenta oficial de la formación abertzale en Navarra.

El Ayuntamiento de Puente la Reina es uno de los municipios navarros que cada cierto tiempo, normalmente cada dos años, es condenado por incumplir la Ley de Símbolos y Banderas. En esta ocasión no han colocado la ikurriña en los mástiles oficiales, pero sí lo han hecho en el balcón de abajo del que penden las enseñas oficiales. Y los tribunales han sido claros a este respecto en los últimos años.

Banderas no oficiales

“Cuando se trata de un edificio público no se puede hacer uso en el mismo, ni en el balcón principal, ni en cualquiera de sus fachadas o ventanas, se trate o no de un mástil o cualquier otro tipo de exhibición pública, de otra bandera que no sea la oficial”, argumentaba el Tribunal Superior de Justicia de Navarra en abril de 2017 para prohibir la colocación de la bandera republicana en las fachadas del Ayuntamiento de Pamplona y del Parlamento de Navarra.

De esta misma argumentación se servirá Navarra Suma para denunciar la colocación de la ikurriña en el Chupinazo de Viana del pasado lunes. Y la misma argumentación sirve para lo sucedido hoy en el Ayuntamiento de Puente la Reina. Porque, aunque la ikurriña sí es una bandera oficial en la Comunidad Autónoma Vasca, en Navarra no lo es a pesar de los intentos de las fuerzas nacionalistas durante la pasada legislatura que llevó a derogar la Ley Foral de Símbolos en marzo de 2017 que prohibía expresamente la colocación de la ikurriña. Pero los tribunales argumentaron que, a falta de una ley específica en Navarra, la derogada, prevalecía la ley nacional. Y en base a ésta, no se podían colocar banderas que no fueran las oficiales en las fachadas de los edificios públicos.