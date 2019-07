Bildu lanza el primer aviso serio a los socialistas navarros Sus votos y los de Navarra Suma han impedido que el pretendido cuatripartito controle las comisiones parlamentarias

Hace tiempo que Bildu recuerda que sin sus votos, afirmativos o abstencionistas, la socialista María Chivite no podrá ser investida presidenta del Gobierno de Navarra. Sin embargo, hoy ha evidenciado de forma práctica esa dependencia que el PSN tendría de la formación abertzale.

La Comisión Permanente del Parlamento de Navarra ha aprobado la conformación de las comisiones parlamentarias de la Cámara Foral. Y Bildu ha coincidido en el voto con los constitucionalistas de Navarra Suma para reflejar la realidad de los escaños surgidos tras las elecciones forales del 26 de mayo. El cuatripartito pretendido por los socialistas con Geroa Bai, Podemos e Izquierda Ezkerra suman 23 de los 50 escaños.

El cuatripartito pretendía que las comisiones estuvieran integradas por 16 parlamentarios, 8 del cuatripartito (PSN: 3; Geroa Bai: 3; Podemos: 1; Izquierda Ezkerra: 1) y 8 de la oposición (Navarra Suma: 6; Bildu: 2). Sin embargo, los votos de Bildu unidos a los de Navarra Suma han hecho que finalmente las comisiones parlamentarias cuenten con 15 representantes al dejar a Geroa Bai con 2.

Y el enfado no se ha hecho esperar. “Hoy Navarra Suma y EH Bildu se han unido en el voto sobre la composición de las comisiones parlamentarias. Parece que no pasa nada si ellos se alían. Ha quedado claro que cuando quieren se unen y no hay problema para tumbar propuestas del resto de grupos”, ha afirmado el socialista Ramón Alzórriz.

Entre la abstención y el no

Sin embargo, no tienen la misma visión los demás. El portavoz de Navarra Suma, Carlos Pérez Nievas, ha asegurado que “no hemos coincidido con EH Bildu, hemos coincidido con la legalidad. Porque es lógico que la conformación de las comisiones refleje el reparto de escaños del Parlamento”.

También el portavoz de Bildu, Adolfo Aráiz, ha negado las palabras socialistas, “oculta Ramón Alzórriz que el nuevo cuatripartito pretendía aprobar una composición de las comisiones en la ellos tendrían una mayoría absoluta que no tienen en el pleno, desvirtuando la realidad”. Y ha recordado que, con la composición de las comisiones resultante, Navarra Suma tiene mayoría con Bildu, pero también con PSN y con Geroa Bai.

Este resultado es un toque de atención ya que Aráiz ha asegurado que todavía no han decidido su voto ante una posible sesión de investidura de la socialista María Chivite. “Vamos a esperar a que haya una sesión de investidura real para tomar una decisión. En cualquier caso, nos movemos entre la abstención y el no”.