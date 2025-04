El PSN avanza que el Gobierno tomará nuevas medidas frente al Covid-19

Los grupos parlamentarios han expresado hoy su preocupación por el ritmo de vacunación frente al Covid-19 en la Comunidad foral, aunque el Gobierno de Navarra ha asegurado que, tomando como referencia las dos primeras semanas, se han dispensado 5.506 vacunas, es decir, un 46,5% del total de las 11.850 dosis que han correspondido a Navarra en el reparto de las vacunas de Pfizer distribuidas por el Ministerio de Sanidad en los primeros quince días de campaña . Ayer se recibió la tercera remesa que entrará ahora en el circuito semanal.

El PSN , sin embargo, ha defendido el trabajo desde Salud, el "esfuerzo" que se está realizando, y ha opinado que, pese a las "dificultades" por la "complejidad" de la vacuna, se está acometiendo a "buen ritmo". Ramón Alzórriz , portavoz socialista, ha sido quien ha avanzado que el Gobierno impulsará nuevas medidas, sin especificar cuáles, y "las transmitirá con precisión esta semana". Alzórriz ha pedido “unidad política” y “menos críticas” frente a las nuevas medidas que tome el Gobierno de Navarra para “seguir haciendo frente al Covid-19 ”. Asimismo, Alzórriz, “aplaude el esfuerzo ingente que están realizando los profesionales sanitarios de Navarra ” y asegura que las medidas que se tomen “son las que necesitan el personal sanitario, que está extenuado”.

La cuestión es que en Navarra, los últimos siete días los nuevos positivos se han mantenido por encima de los cien, este lunes 133 y con una positividad que el domingo superó el 10% y ayer seguía en un 9,7%. Asimismo, en la jornada de ayer se registró un nuevo fallecimiento, una mujer de 70 años, y se notificó otro de días previos, una mujer de 84 años.

Actualmente 128 personas permanecen ingresadas, 16 de las cuales se encuentran en puestos UCI . La incidencia acumulada se sitúa en Navarra en 43.898 casos y el número total de muertes confirmadas por esta causa es de 980 personas. El último Informe Epidemiológico de Navarra concluye que estos "preocupantes" cambios al alza "podrían reconducirse recuperando algunas de las medidas preventivas que se mostraron eficaces en noviembre". Esas restricciones incluyen el confinamiento perimetral de Navarra, el toque de queda de 23.00 a 06.00 horas, y las limitaciones de grupos en espacios públicos máximo 6 personas y privados exclusivamente los convivientes, limitaciones de aforos y horarios, etc.

Proceso de vacunación

El plan de vacunación contra el COVID-19 , según informa el Ejecutivo foral, avanza en Navarra con un ritmo progresivo y creciente, según el cronograma fijado que trata de conjugar la llegada semanal de suministros y el mantenimiento de una reserva estratégica ante incidencias con la administración diaria de las dosis a la población priorizada. En esta primera fase, como se sabe, es la del ámbito sociosanitario.

Así, mientras que en la primera semana -atípica por las circunstancias del proceso y el calendario- se administraron 790 dosis, un 13,5% de las vacunas recibidas, desde el 4 al 10 de enero, el porcentaje de vacunas inoculadas sobre las dosis recibidas en esta segunda entrega sube al 80%, al haberse utilizado un total de 4.692 vacunas de las 5.850 recibidas. Cabe resaltar que los equipos del SEU dependientes de Atención Primaria han trabajado de lunes a viernes, incluido el día de Reyes, para proceder a esta vacunación que se realiza tanto en Refena como en los centros residenciales.

La respuesta de profesionales y residentes de estos centros está siendo muy favorable, ya que el 92,5% de las personas a las que se han dirigido las citas han recibido ya esta vacuna. Se prevé recuperar parte del 7,5% restante con nuevas citaciones para los casos en los que, por diferentes razones (estado de salud, problemas de agenda, etc.), no han podido vacunarse en esta primera vuelta. Como es sabido, esta vacuna Pfizer , con una cierta complejidad logística y en la técnica de administración, requiere de dos dosis con una separación entre ellas de tres semanas, lo que influye en el proceso logístico (además de que necesita de un tiempo de observación por cada paciente) tras dispensar las dosis. No obstante, no se están registrando reacciones adversas relevantes.

En conjunto, tomando como referencia las dos primeras semanas se han dispensado 5.506 vacunas, es decir, un 46,5% del total de las 11.850 dosis que han correspondido a la Comunidad Foral en el reparto de las vacunas de Pfizer distribuidas por el Ministerio de Sanidad en los primeros quince días de campaña. Ayer se recibió la tercera remesa que entrará ahora en el circuito semanal.

El Departamento de Salud, con el liderazgo de Salud Publica y en colaboración con Atención Primaria y el Departamento de Derechos Sociales –en este ámbito concreto de la red sociosanitaria - seguirá aumentando el ritmo de vacunación en los próximos días garantizando la seguridad y, según el cronograma y la priorización de grupos por razones sanitarias (riesgo de morbilidad, de exposición, transmisibilidad, etc.), añade el Gobierno.

Plazos

Hoy estaba previsto vacunar a un millar de personas de una docena de centros residenciales o comunidades religiosas (además de en Refena ), de manera que para el 21 de enero se concluirá ya la dispensación de la primera dosis en todo el ámbito sociosanitario (más de 13.000 personas) y el 12 de febrero finalizará el proceso en este espacio vulnerable que se pretende blindar mediante esta campaña y los cribados quincenales, entre otras acciones.

De forma paralela arrancará en breve plazo la vacunación del colectivo de profesionales del sistema sanitario, más de 16.000 trabajadores y trabajadoras de la red pública y privada, que junto a los grandes dependientes, forma parte de los grupos priorizados en esta primera etapa.