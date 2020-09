43.802 personas en lista de espera para primera consulta y 7.200 para operaciones en Navarra La consejera de Salud compareció en el Parlamento a petición de Navarra Suma

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha reconocido que la situación de las listas de espera en agosto, con 43.802 personas para primera consulta y 7.200 para operaciones quirúrgicas, "no es ni mucho menos la deseada" y ha asegurado que se está trabajando para reducir estas cifras a niveles previos al inicio de la pandemia.

"La situación en listas de espera, sobre todo en primera consulta, no es buena. Son datos que no serían asumibles en condiciones normales y somos conscientes de que están afectando a muchas personas", ha expuesto Induráin, en una comisión parlamentaria solicitada por Navarra Suma.

La consejera ha remarcado que la Comunidad foral "ha padecido y sigue padeciendo una situación excepcional sin precedentes que ha afectado al sistema sanitario" y ha subrayado que la pandemia "ha tenido un impacto directo y determinante en las listas de espera".

Así, según ha señalado, tanto la lista de espera de primera consulta como la quirúrgica "han ido creciendo desde primavera", pero ha explicado que, "adoptando una perspectiva temporal más amplia", en el mes de agosto "los datos están en una situación como poco similar a enero". En su opinión, este hecho "también merece una reflexión en favor del gran esfuerzo de adaptación del sistema y de los profesionales, que no han parado de hacer cosas y reorganizar".

Según ha indicado la consejera, "hasta en los peores momentos de la pandemia todos los planes blindaron mantener todas las consultas y operaciones no demorables que afectaban a situaciones vitales". Y ha explicado que en el mes de abril, en el peor momento de pandemia, hubo 865 operaciones quirúrgicas, de las cuales 339 fueron urgentes y 526 programadas.

Además, ha detallado que en los hospitales de día se ha continuado con los tratamientos no aplazables. Así, por ejemplo, en abril se registraron 1.515 tratamientos de oncología a 1.254 pacientes distintos.

"El sistema no ha parado aunque no haya podido llegar a todo", ha expuesto Induráin, para remarcar que desde junio "todos los centros se han centrado en la recuperación de la actividad habitual, aunque no se ha llegado a los niveles de actividad de otros años por las medidas de seguridad imprescindibles y la llegada del periodo vacacional".

Entre otros datos, la consejera ha explicado que la actividad acumulada anual de consultas presenciales (primeras y sucesivas) hasta agosto de este año realizadas en la red supone el 74% de la realizada en el mismo periodo en 2019. Si se añade en el cálculo las consultas no presenciales y las interconsultas realizadas, la actividad de consultas externas realizada en la red en el año 2020 supone el 88% de la realizada en el año 2019.

Asimismo, la actividad quirúrgica total realizada hasta agosto en 2020 en la red es el 75% de la del 2019, mientras que si se centra solo en la ligada a lista de espera supone el 74%.

Para Induráin, "pese a que los datos sobre el acumulado de las listas de espera son altos y no deseados, lo cierto es que el sistema no ha parado, todo lo contrario, pero resulta difícil en tan poco tiempo darle la vuelta a todo lo derivado en estos meses de pandemia". Y ha destacado que los datos absolutos de listas de espera son "mejores" que los de enero, de tal modo que se registran 149 personas menos en listas de espera de primera consulta y 716 menos en la lista quirúrgica, "aunque no podemos decir lo mismo de los tiempos de espera".

En su intervención, la consejera ha admitido que "no va a ser fácil, en estas circunstancias, disminuir el número de personas en lista de espera de manera drástica".

Según ha avanzado, en octubre, si se mantienen las previsiones actuales de apertura de consultas por la tarde, hay servicios que van a poder llegar a prácticamente el 100% de su actividad preCovid. La actividad quirúrgica está programada al 100% de lo habitual en programa de mañana y tarde y las pruebas complementarias recuperan la programación prevista antes de la pandemia, según Induráin.

Igualmente, ha precisado, se va a profundizar en el sistema de interconsultas ampliadas entre profesionales que "van a permitir una mayor agilidad y apoyo a la resolución de las atenciones (también en Primaria) con reducciones en los tiempos de espera para los pacientes".

Cristina Ibarrola, de Navarra Suma, ha considerado que la consejera ha realizado una valoración "sesgada" con "la gráfica que le interesa porque el resto no le salía bien" y ha pedido a la consejera "más información" sobre los tiempos de espera. Ha afirmado que "no sirve de excusa la pandemia" porque "los meses anteriores tampoco se había hecho nada en listas de espera" y ha tendido su mano a la consejera para "trabajar de forma conjunta para el bienestar de la sociedad y no para pedir unidad política sólo y exclusivamente para no criticar su gestión".

También la parlamentaria de Geroa Bai Ana Ansa ha afirmado que "los datos de las listas de espera no son buenos", pero ha valorado que aunque "el porcentaje de consultas haya sido estadísticamente más bajo, se haya mantenido dentro de un nivel de actividad bastante alto dadas las circunstancias". No obstante, ha defendido que "ahora urge ir recuperando la plena capacidad, aun cuando la Covid siga estando aquí y la situación epidemiológica empeorando".

Por parte de EH Bildu, Txomin González ha señalado que el tema de las listas de espera es "un problema de salud y también de gestión" y ha destacado que "a lo largo de los últimos años se ha podido comprobar que muchas de las oscilaciones que han tenido ha sido debido a decisiones que se han tomado de carácter político".