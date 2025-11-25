La rueda de una camión sale despedida e impacta contra la ventanilla de un autobús urbano en Murcia

Dos mujeres han resultado heridas después de que la rueda de un camión impactara de manera violenta contra la ventanilla de un autobús urbano. Una de las víctimas es una viandante de 55 años, mientras que la otra es una joven, de 21, ... que viajaba en el citado autobús.
Los hechos han ocurrido en Murcia, en concreto en la pedanía de Puente Tocinos, este lunes por la tarde, informa Europa Press, que cita al 112. En el accidente, el neumático rompió la ventanilla e hirió a estas dos mujeres.
Hasta el lugar de los hechos se han trasladado los servicios sanitarios. Allí han atendido a la mujer de 21 años, que no ha necesitado ser trasladada.
Sí lo ha sido la viandante, de 55, que fue asistida en la zona por los servicios sanitarios y derivada posteriormente en una ambulancia al Hospital General Universitario Reina Sofía.
Artículo solo para suscriptores
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete