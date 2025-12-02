El restaurante de Murcia con una estrella Michelin en el que puedes comer por 75 euros: cuál es, dónde está y carta

En ese listado aparece el nombre de un popular establecimiento de Murcia. La guía Michelin indica que su propietario, Alejandro Ibáñez, «defiende una cocina del terreno vista con los ojos de la actualidad, en base a los productos de la zona y de su propia huerta». Te contamos cuál es, dónde es, cuánto cuesta y todos los detalles de la carta.
El restaurante de Murcia que ha ganado una estrella Michelin 2026
El restaurante de Murcia que en la edición de 2026 ha recibido su primera estrella Michelin y ha conseguido acceder a la codiciada élite gastronómica es Barahonda. En concreto, se ubica en Yecla (carretera de Pinoso, Yecla, 30510, España), un municipio que cuenta con un total de 35.957 habitantes.
Este local ofrece dos menús degustación llamados Mosto y Barrica. Cada uno tiene un precio y creaciones gastronómicas distintas.
También existe la posibilidad de pedir un menú infantil, cuyo coste es de 35 euros.
-
Entrantes: tabla de jamón y queso y croquetas de pollo
-
Plato principal (a elegir): caldo con pelotas de relleno, garbanzos y fideos, entrecor de Angus con patatas o merluza en tempura con salsa de tomate
-
Postre: coulant de chocolate negro con helado de chocolate blanco
-
Bebias y pan incluido*
La guía Michelin pone en valor dos platos de la carta: el pichón con su royal y flan de foie y la berenjena a la brasa con helado de tupinambo, caramelo de lías y piñones.
El restaurante está dentro de una bodega, por lo que se recomienda aprovechar y disfrutar de la experiencia enoturística de 120 minutos. «Combina tradición centenaria con innovación tecnológica», explican en la página web.
