El pueblo más barato de Murcia para comprar vivienda en 2025: 39.000 euros por 79 metros cuadrados

No cabe duda de que la vivienda es el principal problema para los españoles. Así al menos lo dicen las estadísticas del CIS de este año 2025, que lo marca como la gran preocupación en todo el territorio nacional, duplicándose además en los últimos tres años.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio de la vivienda libre se ha disparado en un 12,7%, el mayor incremento desde el estallido de la burbuja inmobiliaria y la gran recesión, con el que acumula 45 trimestres consecutivos, más de once años, de alzas interanuales.

Un incremento del tira básicamente la vivienda de segunda mano, con un aumento del 12,8%. Mientras, la nueva se ha situado en el 12,1%. En total, el 12,7% es el dato más alto desde el primer trimestre de 2007, cuando subió un 13,1%, en los albores del estallido de la burbuja.

Así las cosas, en España el metro cuadrado roza a estas alturas los 2.500 euros de media, según los datos del último informe elaborado por el portal Idealista. A pesar de que esta subida ha ocurrido de manera generalizada en todo el país, siempre quedan algunos sitios donde es posible encontrar un hogar a un precio más barato.

Este es el pueblo de la provincia de Murcia más barato para comprar vivienda en 2025

Ejemplo de ello es Murcia, que pese a que el coste medio del metro cuadrado en esta comunidad autónoma es de 1.515 euros, hay pueblos allí en los que se venden viviendas de 99 euros por 21.000 euros. En la citada Comunidad el pueblo más barato para comprar un inmueble este 2025 es Alguazas.

Una localidad que cuenta con 10.000 habitantes según el último censo y que en Idealista se venden más de 35 viviendas publicadas con okupas en su interior. En el portal Idealista más importante del sector inmobiliario, figuran actualmente 10 pisos a la venta en estas condiciones.

Alguazas significa «en medio de», ya que este municipio está situado entre dos ríos el Segura y el Mula. Este lugar ya fue poblado en la Edad del Bronce, según demuestran los yacimientos arqueológicos descubiertos en el lugar, aunque el nombre de Alguazas no aparece documentado hasta el s. XIII, en que Alfonso X el Sabio concede este señorío a su esposa, la reina doña Violante.

Mediante una búsqueda en Idealista, podemos comprobar que hay en venta una casa de 79 metros cuadrados por 39.000 euros. Un piso de tres dormitorios y un baño, ubicado en la segunda planta de un edificio de cuatro alturas con ascensor. «Se ubica en casco histórico del municipio, rodeado por el río Mula, bien comunicado por carretera y situado a 16 kilómetros de Murcia capital», indica la web sobre el anuncio.

El municipio se hizo viral recientemente tras haber logrado un hito poco común: echar a casi 100 okupas de sus viviendas sin intervención judicial, sin burocracia interminable y, sobre todo, sin enfrentamientos. ¿Cómo? Con una idea tan simple que sorprende: tapiando las puertas de las casas okupadas. Gracias a esta estrategia, ya se han recuperado 94 viviendas y dos edificios completos.