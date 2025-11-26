El Parlamento pidió al Gobierno de Murcia revisar el material de la fachada del hospital Santa Lucía de Cartagena

El Parlamento murciano había pedido ya al Ejecutivo regional que se revisase el material de la fachada del Hospital Santa Lucía de Cartagena, que ha ardido este miércoles a primera hora. Así lo ha denunciado la diputada autonómica en Murcia de Podemos, María Marín. ... En declaraciones recogidas por Europa Press ha apuntado que en 2024 su formación solicitó «la sustitución del material y la comparecencia del consejero», tras el incendio del Campanar, en Valencia.

Marín ha apuntado al consejero de Salud, Juan José Pedreño, al tiempo que ha reivindicado que su formación llevaba tiempo alertando de que el hospital «es inflamable» y se estaba poniendo en riesgo «a pacientes, trabajadores y a toda la ciudadanía». Por tanto, ha insistido, lo ocurrido este miércoles no es un accidente, «sino la consecuencia de años de advertencias ignoradas».

En ese punto, ha destacado que un año después de que Podemos solicitase este cambio de material, «consiguieron sacar adelante una moción en la Asamblea para obligar al Gobierno regional a actuar». Por tanto, ha denunciado que durante todo este tiempo, el Ejecutivo murciano y el consejero Pedreño «han decidido mirar hacia otro lado». «Hoy ha vuelto a arder lo que sabían perfectamente que podía arder y esto tiene un nombre: negligencia política».

Según la diputada, «cuando un gobierno antepone el ahorro a la seguridad pública está aceptando que un hospital entero quede expuesto a un incendio como el de esta mañana».

Por eso, desde Podemos han demandado «una investigación inmediata, responsabilidades políticas y técnicas y la sustitución urgente de cualquier material inflamable».