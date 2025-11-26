Suscribete a
La Justicia francesa confirma la condena a Sarkozy por beneficiarse de la financiación irregular de su campaña de 2012

El Parlamento pidió al Gobierno de Murcia revisar el material de la fachada del hospital Santa Lucía de Cartagena

Lo ha denunciado la diputada de Podemos María Marín, que ha demandado una investigación inmediata y responsabilidades políticas y técnicas

Extinguido el incendio en el hospital Santa Lucía de Cartagena que obligó a evacuar a pacientes y trabajadores

Bomberos retiran placas de aluminio de la fachada del Hsopital Santa Lucía de Cartagena tras el incendio.
Bomberos retiran placas de aluminio de la fachada del Hsopital Santa Lucía de Cartagena tras el incendio. EFE/ Marcial Guillén

ABC

El Parlamento murciano había pedido ya al Ejecutivo regional que se revisase el material de la fachada del Hospital Santa Lucía de Cartagena, que ha ardido este miércoles a primera hora. Así lo ha denunciado la diputada autonómica en Murcia de Podemos, María Marín. ... En declaraciones recogidas por Europa Press ha apuntado que en 2024 su formación solicitó «la sustitución del material y la comparecencia del consejero», tras el incendio del Campanar, en Valencia.

