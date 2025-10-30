Okupan la casa de una mujer en Murcia durante su embarazo y un juez evita el desahucio por considerar a los inquiokupas «vulnerables»: «Se cogió la baja por depresión»

Ana lo cuenta entre lágrimas, con desesperación y rabia y preguntando «qué ley protege a los propietarios»: «¿Qué ley me protege a mi?» Este enfado y angustia que siente se debe a que trató por todos los medios de solucionar lo que ocurría como pudo, «con buenas intenciones». Ha relatado que ella fue a «asuntos sociales, para ver si la ayudaban, e incluso le ofrecimos 3.000 euros para que se fueran, pero nos dijo que qué hacía ella con ese dinero».
Una sentencia que no sería efectiva
Fue en ese punto que puso el caso en manos de una abogada y, pese a que finalmente el juez falló a su favor, a última hora todo cambió de rumbo. «Ella me advirtió de que sería un proceso largo, de dos o tres años, pero le dije que adelante, que yo quería mi piso. Tras procedimientos y esperas llegó la sentencia firme del juez, que obligaba al desahucio de esa persona. Sería el 23 de octubre de 2024 a las 12 de la mañana», ha relatado entre lágrimas.
Todo parecía volver a su cauce y ella se sentía respaldada por el sistema, hasta que el viernes previo a ese día que pondría fin a esta pesadilla, «la inquilina se dio de baja por depresión» y, en consecuencia, «el juez la declaró vulnerable a apenas 12 horas de que se tuviera que proceder a ejecutar ese desahucio y que así mi casa quedara libre». Ha compartido esta historia en medios como La7, regional de Murcia, que ha ido hasta el portal de la vivienda okupada de Ana con su redactora Jenifer Álvarez. También en Telecinco, en 'El tiempo justo', han querido dar voz a esta afectada por el fenómeno de la okupación y la inquiokupación.
Esta vecina de Murcia, en ambas retransmisiones, ha mostrado su desesperación: «¿Quién me protege a mi? ¿Me cojo la baja yo para que también me declaren vulnerable? Yo no puedo, no puedo. No puedo más». Ha referido que está «agotada mentalmente» y ha estallado en directo dirigiéndose a las administraciones que gestionan estos temas: «Nos piden empatía hacia ellos, pero, ¿Quién tiene empatía conmigo?», ha terminado diciendo en conversaciones con Joaquín Prat.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete