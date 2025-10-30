Okupan la casa de una mujer en Murcia durante su embarazo y un juez evita el desahucio por considerar a los inquiokupas «vulnerables»: «Se cogió la baja por depresión»

Ana Pérez es una vecina de Caravaca de la Cruz, en Murcia, que vivía un momento especial, su embarazo, cuando decidió alquilar su vivienda. «Mi idea era alquilar algo cerca de mis padres, para que me ayudaran con el bebé, y con el ... dinero de rentar mi piso pagar esa mensualidad», ha recordado ante las cámaras de varias cadenas de televisión. Los medios que se han hecho eco de la noticia han podido transmitir el dolor de esta mujer por la situación que está viviendo tras aquella decisión, y es que su inquilina «a los dos meses dejó de pagar y así desde entonces, que han pasado seis años».

Ana lo cuenta entre lágrimas, con desesperación y rabia y preguntando «qué ley protege a los propietarios»: «¿Qué ley me protege a mi?» Este enfado y angustia que siente se debe a que trató por todos los medios de solucionar lo que ocurría como pudo, «con buenas intenciones». Ha relatado que ella fue a «asuntos sociales, para ver si la ayudaban, e incluso le ofrecimos 3.000 euros para que se fueran, pero nos dijo que qué hacía ella con ese dinero».

Una sentencia que no sería efectiva

Fue en ese punto que puso el caso en manos de una abogada y, pese a que finalmente el juez falló a su favor, a última hora todo cambió de rumbo. «Ella me advirtió de que sería un proceso largo, de dos o tres años, pero le dije que adelante, que yo quería mi piso. Tras procedimientos y esperas llegó la sentencia firme del juez, que obligaba al desahucio de esa persona. Sería el 23 de octubre de 2024 a las 12 de la mañana», ha relatado entre lágrimas.

🔴 Ana no puede más



🏠 Hace 6 años alquiló su casa en Caravaca estando embarazada para vivir cerca de sus padres. Sólo cobró dos meses. Desde entonces lucha para recuperarla



🗣️ “Es lo único que tengo”



❌ El juez declaró vulnerable a la inquiokupa 12 horas antes del desahucio pic.twitter.com/A9NfigjjBr — La 7 (@la7tele) October 28, 2025

Todo parecía volver a su cauce y ella se sentía respaldada por el sistema, hasta que el viernes previo a ese día que pondría fin a esta pesadilla, «la inquilina se dio de baja por depresión» y, en consecuencia, «el juez la declaró vulnerable a apenas 12 horas de que se tuviera que proceder a ejecutar ese desahucio y que así mi casa quedara libre». Ha compartido esta historia en medios como La7, regional de Murcia, que ha ido hasta el portal de la vivienda okupada de Ana con su redactora Jenifer Álvarez. También en Telecinco, en 'El tiempo justo', han querido dar voz a esta afectada por el fenómeno de la okupación y la inquiokupación.

Esta vecina de Murcia, en ambas retransmisiones, ha mostrado su desesperación: «¿Quién me protege a mi? ¿Me cojo la baja yo para que también me declaren vulnerable? Yo no puedo, no puedo. No puedo más». Ha referido que está «agotada mentalmente» y ha estallado en directo dirigiéndose a las administraciones que gestionan estos temas: «Nos piden empatía hacia ellos, pero, ¿Quién tiene empatía conmigo?», ha terminado diciendo en conversaciones con Joaquín Prat.