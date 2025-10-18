Muere un hombre de 71 años al quedar atrapado bajo un tractor en Murcia

Un hombre de 70 años ha muerto este sábado tras quedar atrapado bajo un tractor en El Charcón, en el municipio de Águilas (Murcia), según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

A las 12.44 horas, una llamada al 112 informaba ... del hallazgo de un hombre atrapado debajo de un tractor en las inmediaciones de un almacén agrícola, junto a la salida de la RM-11, en Águilas sentido Los Arejos, en El Charcón.

Hasta el lugar se desplazaron Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS); una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061 y Guardia Civil. Los facultativos , que solo pudieron certificar que la persona estaba fallecida.

