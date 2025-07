El lugar de Murcia donde Quevedo ha grabado su último videoclip 'Tuchat'

Cada 7 de julio, los seguidores de Quevedo aguardan con expectación un nuevo tema del madrileño. Este día no es casual en su calendario, el artista debutó con la mítica 'BZRP Music Session #52' un 7 de julio de 2022, siguió con el hit 'Columbia' en la misma fecha en 2023, y así ha convertido el '7/7' en un talismán propio. No es superstición, es tradición. Así lo ha explicado en varias entrevistas. Y este año no ha sido la excepción: a medianoche lanzó su último sencillo, 'Tuchat', acompañado de un videoclip rodado en plena Región de Murcia.

El nuevo tema, que fusiona un reggaeton melancólico con el sonido envolvente que caracteriza al trap, evoca el anhelo de un mensaje nunca enviado. Y visualmente, 'Tuchat' se presenta bajo la luz cálida y lírica de la costa murciana.

Lugares que hablan por sí mismos

Para dar vida a 'Tuchat', Quevedo ha apostado por una atmósfera visual que mezcla melancolía y verano, y lo ha hecho escogiendo varios rincones emblemáticos de la Región de Murcia como escenario. Uno de los más reconocibles es el Parque Regional de Calblanque, en Cartagena, una joya natural del litoral murciano que destaca por sus calas vírgenes, dunas doradas y paisajes desérticos.

Otra de las localizaciones clave del videoclip es Playa Honda, también en Cartagena, especialmente en la conocida zona de los edificios de colores. Allí, entre bloques con aires costeros y cierto sabor retro, se rodaron algunas de las escenas más evocadoras al atardecer, donde el cielo teñido de naranja y rosa acompaña el viaje emocional del tema.

Además, Quevedo incluyó una escena de comida con amigos en el restaurante 'Casa Rufino', ubicado en la localidad de Los Belones. Este lugar, con sus terrazas y ambiente típicamente veraniego, aporta ese punto de calidez mediterránea y cercanía que busca transmitir el vídeo.

Un videoclip con sello murciano

La Film Commission de la Región colaboró activamente, facilitando permisos y apoyo logístico al rodaje, que tuvo lugar a finales de junio. Además, el equipo contó con profesionales locales, reforzando la conexión con el talento de Cartagena y alrededores.

Este 7 de julio, Quevedo repite el ritual que lo convirtió en banda sonora del verano, pero lo hace en un entorno nuevo y resonante. Murcia, con su luz y su brisa, no solo acompaña su tema, sino que habla en su nombre. Así, el videoclip se asienta como una carta de amor tardía al Mediterráneo y al alma del verano, recordándonos que, a veces, los lugares y su silencio valen más que mil palabras.