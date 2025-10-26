Suscribete a
Un joven mata presuntamente a su novia, de 19 años, en Murcia

Al parecer la asfixió mientras dormía y posteriormente ha intentado suicidarse

Andalucía encabeza la lista negra de violencia de género con diez mujeres muertas este año

Imagen de archivo de la Guardia Civil.
Imagen de archivo de la Guardia Civil.

La Guardia Civil investiga la muerte de una joven, de 19 años de edad, cuyo cuerpo sin vida ha sido hallado en una vivienda del municipio de Librilla (Región de Murcia), según han informado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Según informa 'La Verdad' ... , fue su pareja, un hombre de 27 años, quien presuntamente la asesinó, tras asfixiarla. Después, habría consumido pastillas para acabar con su vida. Sin embargo, apunta el citado medio, el joven acudió al hospital, donde relató lo que había ocurrido. Así, los sanitarios dieron aviso a la Benemérita.

