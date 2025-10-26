Un joven mata presuntamente a su novia, de 19 años, en Murcia

La Guardia Civil investiga la muerte de una joven, de 19 años de edad, cuyo cuerpo sin vida ha sido hallado en una vivienda del municipio de Librilla (Región de Murcia), según han informado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Según informa 'La Verdad' ... , fue su pareja, un hombre de 27 años, quien presuntamente la asesinó, tras asfixiarla. Después, habría consumido pastillas para acabar con su vida. Sin embargo, apunta el citado medio, el joven acudió al hospital, donde relató lo que había ocurrido. Así, los sanitarios dieron aviso a la Benemérita.

Hasta el lugar se ha trasladado una patrulla de la Guardia Civil. Una vez allí, encontraron el cuerpo de la chica. Posteriormente, han estado buscando pruebas durante todo el domingo en el interior de la casa, cuyo acceso permanece acordonado. Noticia Relacionada Dos detenidos por el asesinato de una mujer en Alicante Alba Pérez Espada La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género investiga el suceso como un posible caso de violencia machista En lo que respecta al presunto autor del crimen, se encuentra en el hospital bajo custodia de la Guardia Civil, para ser posteriormente trasladado a sus dependencias cuando sea dado de alta. Está detenido por un presunto delito de homicidio. Según informa Europa Press, que cita fuentes del Instituto Armado, no constaban entre ellos antecedentes por violencia de género. De confirmarse como asesinato machista, sería la víctima número 32 de este año en España, la segunda en la región.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión