A qué hora es el encendido del árbol de Navidad de Murcia hoy con Richard Gere, ubicación y actividades

La Navidad va instalándose poco a poco en cada rincón del mundo y de nuestro país gracias a algunos de sus símbolos más representativos como las luces.

En forma de estrella, de girnalda, de campanas, ángeles y cientos de motivos navideños más, la iluminación ... es clave para cada ciudad y pueblo en esta época del año, aportando alegría, color y calidez a los ciudadanos y visitantes que pasen por la calle.

Madrid o Vigo son dos de los lugares en España donde el alumbrado navideño es muy destacado, pero cada lugar tiene su ilusión y expectación por dar la bienvenida a la Navidad con sus eventos navideños, que tienen las luces como protagonistas. En el caso de Murcia, la ciudad ya encendió su iluminación por estas fiestas el pasado 22 de noviembre, sin embargo, queda por encender su elemento más llamativo y popular: el gran árbol de Navidad.

Para ello, desde el ayuntamiento murciano han preparado un gran show que convierte este evento en una de las atracciones principales, ya que incluso contarán con la presencia de Richard Gere en este encendido. Te contamos los detalles a continuación.

Horario y ubicación del encendido del gran árbol de Navidad de Murcia

Este viernes, 28 de noviembre, Murcia presencia el encendido de su árbol de Navidad gigante, completando así la iluminación propia de estas fechas en la ciudad. Para ello, un gran evento da cabida al acto principal del encendido, que se desarrolla donde se ubica el gran abeto navideño, en la plaza Circular de Murcia.

Desde el ayuntamiento indican que se abrirán las puertas a partir de las 17.00 de la tarde para que el público pueda ir acudiendo a la zona. El endendido del árbol de Navidad de Murcia está previsto para las 19.00 de la tarde.

El gran árbol, rematado con un corazón y una corona y el lema 'Una Navidad para la historia. 1200 celebrándola juntos' forman el cartel que el Ayuntamiento de Murcia ha presentado este martes para celebrar estas fiestas, tal como recoge Europa Press.

Actividades por el encendido del gran árbol de Navidad de Murcia

Como adelantamos, Richard Gere será uno de los protagonistas del encendido del árbol, ya que acompañará a los niños atendidos por Fundación Aladina, quienes presiden el evento junto al actor estadounidense. Además, los otros niños presentes recibirán pequeños árboles de Navidad luminosos, siendo también partícipes principales.

Momentos previos al encendido del abeto, para hacer más entretenida la espera, a patir de las 18.30 y hasta las 19.00 se podrá disfrutar del espectáculo infantil de Drilo el Cocodrilo.

Medios locales indican que, para acompañar al encendido del árbol, se ha preparado todo un despliegue que incluye show piromusical y efectos especiales. Otra de las actividades especiales es la proyección de un árbol de Navidad luminoso en el cielo, que emitirán 65 cañones de luz, viéndose hasta a dos kilómetros de altura para que se vea desde cualquier punto de la ciudad.

Según anunció el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés durante la presentación del cartel este miércoles, el 5 de diciembre Murcia también contará estas fiestas con el espacio Navilandia en el recinto de la FICA y el Mercadillo Artesanal de la Glorieta que vuelve con el videomapping 'El cuento del relojero'. Durante varios días de diciembre se irán añadiendo actividades y elementos como el Belén municipal, 'El Jardín de los Sueños', conciertos o cabalgata de Papá Noel, entre otros.

Cortes de tráfico y afecciones a la movilidad por el encendido del gran árbol de Navidad en Murcia

Al tratarse de un gran acto multitudinario, el Ayuntamiento de Murcia ha preparado todo un dispositivo de movilidad este viernes, 28 de noviembre, cortando diferentes vías y facilitando el transporte público.

En concreto, quedará cortada al tráfico la avenida Alfonso X El Sabio en el tramo comprendido entre la calle Jaime I El Conquistador y la plaza Circular, también el tramo de la avenida Constitución que abarca entre la plaza Fuensanta y la Circular. Además, según indica 'La Verdad' habrá un corte total del tráfico rodado en dirección a la Redonda en los siguientes puntos:

«-Avenida Ronda de Levante con plaza Juan XXIII. Estará permitido el tráfico hacia la avenida del Rector José Loustau y la calle Arquitecto Emilio Pérez Piñero.

-Ronda de Levante con calle Puerta Nueva y avenida Marqués de los Vélez, permitiendo el paso transversal de vehículos.

-Avenida Juan Carlos I en dirección a la Circular en el tramo comprendido entre la avenida de los Pinos y la Circular. Estará permitido el tráfico en avenida de los Pinos, Abenarabi y Juan Carlos I hacia Espinardo.

-Avenida Alfonso X entre Jaime I y la Circular. Se permitirá el tráfico entre Gutiérrez Mellado y Jaime I en dirección a la plaza Fuensanta.

Avenida Constitución en el tramo comprendido entre la plaza Fuensanta y la Circular. El tráfico estará permitido entre Jaime I, plaza Fuensanta y las calles Bando de la Huerta y Jerónimo de Roda.

-Plaza de la Opinión con avenida Ronda Norte. La circulación continuará hacia la avenida Miguel de Cervantes y la calle San Antón.

-Plaza Díez de Revenga con avenida Primo de Rivera. Los vehículos podrán circular hacia las calles Mar Menor, Condestable e Isaac Albéniz».

✅Hoy, con motivo del encendido del Gran Árbol de Navidad, el servicio de autobús y tranvía es gratuito. pic.twitter.com/5wPkaqNpcO — Ayuntamiento de Murcia (@AytoMurcia) November 28, 2025

En redes sociales, el consistorio ha indicado que el servicio de autobús y tranvía es gratuiro por el evento, además de que se podrá estacionar también gratis en los aparcamientos disuasorios de Atocha, Loaysa, Fuenteblanca y Justicia.