Financial Times reconoce a PowerPlanet como una de las empresas con más crecimiento en Europa

El prestigioso periódico financiero Financial Times ha reconocido a PowerPlanet como una de las empresas de mayor crecimiento en Europa. En concreto, la compañía murciana se posiciona en el puesto #226 del ranking FT1000 y se convierte en la primera empresa ... de eCommerce en España incluida en la lista.

Este medio de comunicación ha publicado su reconocido ranking FT1000, que distingue a las 1.000 empresas europeas con mayor progresión en los últimos diez años.

Esta inclusión entre las sociedades con más expansión subraya «la trayectoria de crecimiento sostenido y la capacidad de innovación de la compañía, consolidándola como un referente dentro del panorama digital europeo. De las más de 1.000 empresas incluidas en el listado, solo 29 son españolas, lo que refuerza aún más la relevancia de este logro», han subrayado desde PowerPlanet.

Bernardo Paco: «Vamos por el camino correcto»

«Este reconocimiento del Financial Times valida el esfuerzo y la visión de todo nuestro equipo. Hemos apostado por la innovación, la confianza de nuestros clientes y la excelencia operativa, y este resultado demuestra que vamos por el camino correcto», ha añadido Bernardo Paco, CEO de la empresa.

La lista completa puede consultarse en la web del Financial Times, en este enlace.

Powerplanet es una compañía española especializada en comercio electrónico, con una sólida presencia en el mercado europeo. Destaca por su orientación al cliente, la eficiencia logística y su compromiso con la innovación tecnológica, tal como se presenta en el mercado.