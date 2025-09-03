Suscribete a
ABC Premium
Última hora
'Sirat', 'Romería' y 'Sorda', las preseleccionadas de España para los Oscar 2026

Muere un trabajador al caer desde una altura de 8 metros en una nave industrial en Torre Pacheco

El hombre de 39 años se precipitó al suelo a primera hora de la mañana

Muere un trabajador al caer desde seis metros en un edificio en construcción en el centro de Almería

Nave industrial de un polígono de Las Quemadas (Córdoba)
Nave industrial de un polígono de Las Quemadas (Córdoba) valerio merino

EP

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un hombre de 39 años ha fallecido este miércoles al caer al suelo desde una altura de 8 metros mientras trabajaba en el interior de una nave industrial del polígono 'Los Palomares', en Torre Pacheco (Murcia).

El112 ha recibido a las 9.14 horas una llamada desde la propia empresa alertando de que un trabajador se había precipitado al suelo, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

Noticia Relacionada

Al lugar se han movilizado patrullas de la Guardia Civil y una Unidad Móvil de Emergencias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. Pese a sus esfuerzos, el accidentado ha fallecido.

El incidente ha sido comunicado al Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app