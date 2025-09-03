Muere un trabajador al caer desde una altura de 8 metros en una nave industrial en Torre Pacheco

Nave industrial de un polígono de Las Quemadas (Córdoba)

Un hombre de 39 años ha fallecido este miércoles al caer al suelo desde una altura de 8 metros mientras trabajaba en el interior de una nave industrial del polígono 'Los Palomares', en Torre Pacheco (Murcia).

El112 ha recibido a las 9.14 horas una llamada desde la propia empresa alertando de que un trabajador se había precipitado al suelo, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

Al lugar se han movilizado patrullas de la Guardia Civil y una Unidad Móvil de Emergencias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. Pese a sus esfuerzos, el accidentado ha fallecido.

El incidente ha sido comunicado al Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.