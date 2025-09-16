Suscribete a
ABC Premium

Detenido un hombre en Cartagena por matar a su mujer con un cuchillo

La víctima tenía 64 años y el presunto agresor 66

El Ministerio de Igualdad confirma como crimen machista el asesinato de una mujer en Valdezorras

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil.
Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil. ABC

EP

La Guardia Civil ha detenido este martes a un individuo, de 66 años, por matar presuntamente con un cuchillo a su mujer, de 64 años, en la diputación cartagenera de El Algar, según han informado fuentes de la Benemérita.

El cuerpo sin vida de la víctima se ha hallado esta mañana y presenta signos de violencia por arma blanca.

Noticia Relacionada

En relación con estos hechos ha sido detenido su marido como presunto autor de un delito de homicidio. Entre ambos no existían antecedentes por violencia de género.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app