¿Vives en un barrio rico o pobre según tu código postal?

Un colegio de Murcia se deja encendido el megáfono durante toda la noche con la canción de Cumpleaños feliz y los bomberos acuden a apagarlo

La canción estuvo sonando durante cinco horas hasta que los bomberos consiguieron desconectar la megafonía

Los bomberos, en el colegio de Javalí Viejo para apagar la megafonía.
«No queríamos fastidiar el cumple a nadie, pero... ¡No eran horas!». Los bomberos de Murcia lo comunicaban así con humor, pero para los vecinos de la localidad de Javalí Viejo dejó de tener gracia pronto escuchar en bucle la famosa canción de 'Cumpleaños Feliz' ... de Parchís durante la madrugada.

Descarga la app