Un colegio de Murcia se deja encendido el megáfono durante toda la noche con la canción de Cumpleaños feliz y los bomberos acuden a apagarlo

«No queríamos fastidiar el cumple a nadie, pero... ¡No eran horas!». Los bomberos de Murcia lo comunicaban así con humor, pero para los vecinos de la localidad de Javalí Viejo dejó de tener gracia pronto escuchar en bucle la famosa canción de 'Cumpleaños Feliz' ... de Parchís durante la madrugada.

El colegio de este municipio murciano se dejó la megafonía encendida, se desconoce si por error o lo pudo hacer alguien a modo jugarreta, y a las 23 horas comenzó a sonar la música desde los altavoces que dan al patio del centro escolar.

No queríamos fastidiar el cumple a nadie, pero... ¡No eran horas!😅



Martes 04:30 h, una dotación se desplazó a un cole de Javalí Viejo para desconectar el sistema de megafonía



La canción llevaba sonando desde las 23:00 horas 🤯



De tus amigos los Bomberos, feliz cumpleaños 🎂 pic.twitter.com/IaT8Ly1Lbm — Bomberos Murcia (@BomberosMurcia) October 8, 2025

La sintonía duró nada menos que cinco horas. A las 4.30 horas, los bomberos se desplazaron hasta el colegio tras las quejas de los vecinos para desconectar el sistema de megafonía y que los ciudadanos pudieran descansar, aunque más de uno se quedó seguro con la canción en la cabeza.