La Aemet avisa de fuertes lluvias y nieve tras la llegada de un frente frío

El alcalde de Murcia que más dinero cobra es el de este municipio: cuántos habitantes tiene y de qué partido es

Según los datos del Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública, hay un edil en la Región que se desmarca por encima del resto en cuanto a sueldo

Cuánto dinero cobran los alcaldes de todos los municipios de España: consulta sus sueldos en este buscador

María Albert

El Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública actualizó el pasado martes las retribuciones correspondientes a los cargos electos y empleados públicos de las Entidades Locales de España. Entre los datos de la Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA) se pueden ... consultar los correspondientes a los 8.129 ayuntamientos, incluyendo también los sueldos de alcaldes y concejales.

