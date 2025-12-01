El alcalde de Murcia que más dinero cobra es el de este municipio: cuántos habitantes tiene y de qué partido es

El Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública actualizó el pasado martes las retribuciones correspondientes a los cargos electos y empleados públicos de las Entidades Locales de España. Entre los datos de la Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA) se pueden ... consultar los correspondientes a los 8.129 ayuntamientos, incluyendo también los sueldos de alcaldes y concejales.

La información muestra el importe que estos recibieron por desempeñar su cargo en 2024. Teniendo esto en cuenta, el alcalde con la retribución más alta fue el regidor de Madrid capital, José Luis Martínez Almeida, con 110.688 euros en 2024. En segundo lugar se sitúa Juan María Aburto, alcalde de Bilbao, con 105.557 euros, mientras que la tercera posición es para Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, con 104.000 euros.

Sin embargo, no todos los alcaldes de España se encuentran en estas cifras, por encima de los 100.000 euros anuales. Todo ello depende también del municipio en el que hayan sido elegidos, así como de su dedicación en el cargo, ya sea exclusiva, parcial o sin dedicación.

Noticia Relacionada Buscador | ¿Cuánto cobran los alcaldes de cada municipio? Luis Cano Desde 0 euros hasta más de 100.000 al año por gobernar los Ayuntamientos

El alcalde de Murcia que más cobra es el de este municipio

Como no es de extrañar, el alcalde de la Región de Murcia que más cobra es José Ballesta, el regidor de la capital murciana, perteneciente al Partido Popular (PP). Este ha estado al frente del Ayuntamiento de Murcia en dos periodos, primero entre 2015 y 2021, y también lo hace desde junio de 2023.

Por su trabajo al frente de la localidad, ​el catedrático de Biología Celular y político popular recibe un sueldo de 81.970 euros anuales. Esta retribución lo coloca en el puesto 27 en cuanto a sueldos de alcaldes todos los municipios que conforman el Estado español, a pesar de que se trata del séptimo municipio más poblado de nuestro país (tiene más de 474.000 habitantes).

José Ballesta, alcalde de Murcia, es el regidor que más cobra de la Región

En la lista de alcaldes mejores pagados de la Región le sigue Fulgencio Gil, exsenador del Partido Popular y actual regidor del municipio de Lorca, de 98.334 habitantes. Según recoge el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública, el alcalde de la localidad recibe un sueldo de 76.650 euros por su trabajo como político. Al igual que Ballesta, Gil también ha ocupado el cargo en dos ocasiones: desde mayo de 2017 hasta junio de 2019 y continúa en él desde junio de 2023.

El top 5 de alcaldes con mayores sueldos en la Región de Murcia lo completan Noelia Arroyo (PP), alcaldesa de Cartagena, que recibe un salario de 74.372 euros; Joaquín Gabriel Zapata (PP), alcalde de La Unión, con 65.166 euros; y Francisca Terol (PP), alcaldesa de Alcantarilla, con 63.000 euros. Todos ellos, además, se dedican exclusivamente al mundo de la política.

Los cinco alcaldes de la Región de Murcia que más cobran 1. José Ballesta (Partido Popular) - Alcalde de Murcia - 81.970 euros

2. Fulgencio Gil (Partido Popular) - Alcalde de Lorca - 76.650 euros

3. Noelia Arroyo (Partido Popular) - Alcaldesa de Cartagena - 74.372 euros

4. Joaquín Gabriel Zapata (Partido Popular) - Alcalde de La Unión - 65.166 euros

5. Francisca Terol (Partido Popular) - Alcaldesa de Alcantarilla - 63.000 euros

En los últimos puestos de esta lista se encuentran los regidores de Ricote, Rafael Guillamón, que gana 1.300 euros; y José Emilio Palazón, de Ojós, con 2.500 euros. Ninguno de los dos tiene dedicación exclusiva a la política.