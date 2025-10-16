Muere Carlota Bustelo, histórica feminista del PSOE, a los 85 años

Suscribete a
Carlota Bustelo.
ABC

La exdiputada del PSOE Carlota Bustelo ha fallecido este jueves a los 85 años. Así lo ha confirmado el Partido Socialista y la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero.

Bustelo es reconocida como una de las históricas femenistas del PSOE. A lo largo de ... su basta trayectoria en el ámbito político, ostentó cargos como el diputada por Madrid en la Legistatura Constituyente, entre 1977 y 1979, y fue la primera directora del Instituto de la mujer entre 1983 y 1989.

