Muere Carlota Bustelo, histórica feminista del PSOE, a los 85 años

La exdiputada del PSOE Carlota Bustelo ha fallecido este jueves a los 85 años. Así lo ha confirmado el Partido Socialista y la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero.

Bustelo es reconocida como una de las históricas femenistas del PSOE. A lo largo de ... su basta trayectoria en el ámbito político, ostentó cargos como el diputada por Madrid en la Legistatura Constituyente, entre 1977 y 1979, y fue la primera directora del Instituto de la mujer entre 1983 y 1989.

Además, participó en la creación del Frente de Liberación de la Mujer y defendió la legalización de los anticonceptivos y la igualdad constitucional. También fue miembro en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU entre 1985 y 1996. Acabamos de conocer con enorme tristeza el fallecimiento Carlota Bustelo, una referencia del feminismo que abrió el camino por el que muchas hemos transitado después. Estaremos siempre en deuda con ella.

Gracias por tu lucha, compañera. 🌹🌹🌹 — María Jesús Montero (@mjmonteroc) October 16, 2025 «Acabamos de conocer con enorme tristeza el fallecimiento Carlota Bustelo, una referencia del feminismo que abrió el camino por el que muchas hemos transitado después. Estaremos siempre en deuda con ella. Gracias por tu lucha, compañera», escribía María Jesús Montero en su cuenta de X. El ministro de Transformación Digital, Óscar López, también quiso lanzar un mensaje en sus redes sociales, calificacándola como «ejemplo de vida» y de «gran defensora de los derechos de las mujeres». (NOTICIA EN AMPLIACIÓN)

