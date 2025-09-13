Muere Agustín Ibáñez, exdelegado del Gobierno de Cantabria, en un accidente de moto

Agustín Ibáñez, delegado del Gobierno en Cantabria entre 2004 y 2011, ha fallecido este viernes a los 72 años tras salirse de la vía CA-455 con la motocicleta en la que viajaba, según ha confirmado la Delegación del Gobierno de España en Cantabria.

El accidente ocurrió pasadas las 20.00 horas de este viernes próximo al punto kilométrico 1 de la carretera autonómica CA-455, que une Omoño y San Miguel de Meruelo.

Hasta el lugar del accidente se han trasladado agentes del Sector de Tráfico de la Guardia Civil, así como una ambulancia del 061, aunque los sanitarios solo han podido confirmar su fallecimiento. Se desconoce la circunstancia exacta del accidente y si antes pudo haber sufrido una indisposición. Se daba la triste circunstancia de que, tan solo seis días antes, había muerto su esposa, también de 72 años, según apunta el 'Diario Montañés'.

El actual delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha lamentado su fallecimiento recordando que era una persona sensata y con sentido de Estado y responsabilidad.

Más temas:

UH ABC