Morant no ha pisado cinco autonomías mientras ha tenido 90 actos en su tierra

A punto de finalizar el año 2025, con un mes con menos actividad política debido a las fiestas de Navidad, todo apunta a que la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y candidata del PSPV-PSOE a la presidencia de la Generalitat Valenciana lo ... acabará sin haber visitado cinco de las diecisiete comunidades autónomas.

La máxima responsable de las universidades españolas y de las carteras de Ciencia e Innovación, dos cuestiones nucleares en la transformación que el Ejecutivo quiere impulsar en el país, no ha estado ni un solo día en Baleares, Galicia, Navarra, La Rioja o el País Vasco en lo que llevamos de 2025. En otras, como Castilla y León, ha acudido únicamente dos veces, una de ellas a una cumbre internacional, y ambas visitas han sido a lo largo del tercer trimestre.

Esa poca conexión con la realidad territorial de la ministra, en cinco territorios que tienen sus propias universidades y que además, en caso como Baleares, cuentan con organismos dependientes de su ministerio como el Sistema de Observación Costero de las Islas Baleares (Socib), contrasta con su sobrepresencia en la autonomía de la que es líder del Partido Socialista.

Noticia Relacionada El discurso de ambos partidos políticos se cuela en los patios de los colegios catalanes Joan Guirado Los alumnos a partir de los 16 años, que votarán por primera vez en las municipales, asumen sus postulados

Mientras Diana Morant no ha pisado ni una sola vez las comunidades anteriormente mencionadas, según se puede comprobar en su agenda oficial publicada en la página web del Gobierno, la candidata del PSPV-PSOE a la presidencia de la Generalitat Valenciana ha estado un total de 65 días en su tierra y ha protagonizado en las tres provincias que la conforman un total de 90 actos.

La ministra también dio la espalda a las múltiples comunicaciones recibidas de funcionarios para denunciar la corrupción del CNIO, que también depende de su ministerio

Este patrón de descuidar sus funciones en el Gobierno y para las que cobra un salario anual de más de 80.000 euros es habitual desde que fue nombrada sustituta de Ximo Puig al frente de los socialistas valencianos. Es tal su dejadez de funciones, según explican fuentes internas del departamento que dirige, que no solo no se ha reunido con universidades, centros de investigación ni instituciones dependientes del ministerio en visita oficial a esos cinco territorios, si no que además también ha dado la espalda a las múltiples comunicaciones recibidas por parte de funcionarios para denunciar la corrupción del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) que también depende de su ministerio.

Hace unos días ABC reveló distintas cartas que trabajadores de esta fundación, cuya presidenta de honor del Patronato es la propia Morant y la gestión de la dirección real en la número tres de su equipo, mandaron tanto al secretario de Estado, Juan Cruz, como a la secretaria general de Investigación.

La ministra, tras ser preguntada a principios de semana por la polémica, dijo no conocer ninguna comunicación escrita por parte de los denunciantes, que como medida de represalia fueron despedidos, aunque en la documentación que obra en manos de este periódico se puede comprobar que todas esas comunicaciones de las presuntas irregularidades que se han cometido durante años fueron registradas en su departamento.

El pasado miércoles la Fiscalía Anticorrupción decidió abrir diligencias para investigar el presunto desfalco sostenido en el tiempo con la compra de material y la adquisición de servicios por parte de la gerencia y otras áreas de dirección del CNIO. En total la cifra presuntamente defraudada podría superar los 23 millones de euros.

Actos variopintos

Morant ha desarrollado este año una agenda pública prácticamente monopolizada por actos en la Comunidad Valenciana, territorio en el que es candidata del PSPV a la Generalitat. Su presencia constante en municipios valencianos, visitas institucionales de amplio espectro, entrevistas en medios autonómicos, participación en fiestas locales y encuentros con alcaldes socialistas ha reavivado las críticas de la oposición, que acusa a la ministra de «usar el cargo para reforzar su perfil electoral». La exalcaldesa de Gandía incluso se ha llegado a saltar su asistencia a una reunión del Consejo de Ministros, cita semanal a la que están obligados a ir todos los miembros del Gobierno salvo un acto oficial que justifique su ausencia, para acudir a una manifestación contra el ya expresidente valenciano Carlos Mazón frente a las Cortes Valencianas.

La lista de actos en las tres provincias de la Comunidad Valenciana que figuran en la agenda de Morant durante este 2025 es extensa y abarca desde visitas a ayuntamientos, fallas, hogueras, romerías, festivales culturales, inauguraciones escolares, entregas de premios o citas sindicales, hasta entrevistas recurrentes en emisoras y televisiones de la Comunitat. A estas apariciones se suman otros eventos vinculados a su cartera -como reuniones científicas, encuentros universitarios o visitas a centros tecnológicos-, también en su mayoría localizados dentro del territorio valenciano.

La acumulación de actos sin relación directa con Ciencia evidencia un uso partidista de la agenda institucional por parte de Morant, que como el resto de ministros-candidatos siguen sin renunciar a su cargo en el Ejecutivo mientras preparan su aterrizaje en sus respectivas comunidades autónomas. En el caso de la valenciana, tras la investidura este jueves de Juanfran Pérez Llorca como nuevo presidente de la Generalitat, el escenario electoral que se podía presuponer inminente se aleja por completo. De tal forma que Diana Morant no se tendrá que enfrentar a las urnas hasta dentro de dos años. Sin embargo, la candidata socialista sigue reclamando al PP, que suma mayoría con Vox y a diferencia de su Gobierno sí tiene aprobados los Presupuestos, que adelante las elecciones autonómicas a lo antes posible.