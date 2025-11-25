Morant ocultó al patronato del CNIO las irregularidades internas

La secretaria general de Ciencia y presidenta del patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), que depende directamente de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, decidió ocultar las irregularidades internas que se estaban produciendo en la fundación, y que ... pueden constituir una ristra de delitos, a los miembros del patronato que se volverán a reunir hoy martes.

Dos comunicaciones de los trabajadores a Eva Ortega-Paíno, con fecha de 18 y 26 de agosto, a las que ha tenido acceso ABC, vuelven a poner en el centro del debate la gestión de las denuncias sobre presuntas irregularidades en la contratación dentro del CNIO. Este lunes este periódico ya reveló que el secretario de Estado, número dos de Morant, también obvió sus comunicaciones sobre las presuntas compras fraudulentas producidas en el centro.

En la primera de las dos misivas dirigidas a la secretaria general de Ciencia, los trabajadores planteaban un escenario de tensión, al considerar que los expedientes disciplinarios abiertos contra dos directivos del centro en pleno mes de agosto constituyen represalias prohibidas por ley.

En los documentos, los firmantes subrayan que las actuaciones iniciadas contra los citados directivos no son simples procedimientos administrativos, sino una reacción directa frente a denuncias formales de posibles irregularidades graves en la contratación del CNIO. Las quejas se encuentran amparadas por la Ley 2/2023 de protección a denunciantes, que garantiza confidencialidad y prohíbe expresamente cualquier tipo de represalia frente a quienes alertan de vulneraciones legales en el ámbito laboral o institucional.

Los denunciantes aseguran haber documentado más de veinte avisos previos sobre las irregularidades detectadas en el CNIO. Toda la información recopilada durante muchas semanas por parte de varios trabajadores está ya en manos de la Fiscalía Anticorrupción, que la está analizando al detalle a la espera de decidir nuevas diligencias.

Según se expresa en la carta, las advertencias sobre los descuadres contables entre las compras y servicios contratados y los recibidos fueron comunicadas al Ministerio de Ciencia el pasado mes de marzo y, posteriormente, elevadas a la justicia en junio con un expediente formalmente registrado. Desde su perspectiva, la apertura posterior de expedientes disciplinarios «no sería una simple coincidencia sino una respuesta directa e indebida» a su actuación como alertadores, lo que supondría una vulneración de la normativa vigente de protección.

Responsabilidad

Uno de los puntos centrales del escrito es la responsabilidad del patronato del CNIO. Aunque reconocen que no corresponde a este órgano la gestión directa de los expedientes disciplinarios, los empleados recalcan que sí tiene la obligación legal de garantizar que no se produzcan actuaciones ilegales en la fundación, incluidas represalias contra denunciantes. La misiva detalla incluso las posibles consecuencias jurídicas en caso de que la situación derivase en un proceso contencioso.

Para el CNIO, explican, las consecuencias podrían incluir la nulidad de los despidos o sanciones, la readmisión de los afectados, la restitución de salarios no percibidos y multas que, en su evaluación, podrían ascender a cifras cercanas al millón de euros. A ello se suma la responsabilidad individual que podrían afrontar los miembros del patronato si se determinara una falta de supervisión o de reacción ante posibles actuaciones irregulares, lo que podría traducirse en sanciones económicas o reclamaciones por daños.

En una de las cartas solicitan expresamente que el patronato de la fundación, que se volverá a reunir este martes en un momento convulso para el CNIO, intervenga para frenar posibles consecuencias legales y proteger la reputación institucional del centro, especialmente en un tiempo clave, marcado por el relevo en la dirección del organismo tras el cese de los anteriores responsables señalados por dichas irregularidades que ya están judicializadas.