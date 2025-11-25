Suscribete a
Morant ocultó al patronato del CNIO las irregularidades internas

La secretaria general del Ministerio de Ciencia ignoró al menos dos cartas de advertencia

Las cartas que ignoró el secretario de Estado de Ciencia: «La gestión en el CNIO puede implicar serios ilícitos penales como la malversación»

La ministra de Ciencia atendiendo a la prensa
La ministra de Ciencia atendiendo a la prensa ep

Joan Guirado y José Antonio Pérez

Madrid

La secretaria general de Ciencia y presidenta del patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), que depende directamente de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, decidió ocultar las irregularidades internas que se estaban produciendo en la fundación, y que ... pueden constituir una ristra de delitos, a los miembros del patronato que se volverán a reunir hoy martes.

