Montoro deja de ser afiliado al PP y el PSOE trata de sacar partido tras la imputación

El caso Montoro, destapado por ABC en 2017 y que el miércoles regresó a la actualidad tras la imputación del exministro, se convirtió este jueves en el pim pam pum de la política nacional, con el PSOE tratando de comparar la corrupción de cargos ... como Santos Cerdán -secretario de Organización del PSOE hasta el día de su imputación- con la protagonizada por el que fuera responsable de Hacienda en dos etapas distintas; y con el Partido Popular (PP) exhibiendo la rápida salida del partido de Cristóbal Montoro, que dejó su carnet de afiliado por voluntad propia a media mañana de este miércoles.

No habían pasado ni 24 horas desde que se supo su imputación y el exministro ya había comunicado al PP su intención de dejar el carnet del partido. Horas antes, el Comité de Derechos y Garantías de la formación había puesto en marcha un «procedimiento de información» que no tuvo más recorrido tras la decisión del expolítico.

«No, no somos iguales. José Luis Ábalos tardó dieciséis meses en salir del PSOE tras su imputación. Cristóbal Montoro, que no fue nombrado ni por la actual dirección nacional ni por la anterior y que fue ministro hace más de siete años, ha tardado menos de un día en dejar de ser afiliado», explicaba una persona cercana a Alberto Núñez Feijóo, al que el PP trata de desvincular de un asunto con el que nada tiene que ver con el actual líder del partido.

«En nuestro ánimo de no hacer el ridículo no se nos ocurriría culpar a Pedro Sánchez ni de Filesa ni de la crisis económica que hubo durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Sería bueno que el PSOE tuviera esa misma prudencia y no intentara vincular a Feijóo con supuestos de hace casi diez años protagonizados por personas con las que no ha compartido responsabilidades institucionales», apuntaban desde el núcleo más cercano al actual presidente del PP.

De hecho, en Génova había cierto estupor por el intento del PSOE de comparar el caso Montoro con los protagonizados en los últimos meses por Ábalos, Cerdán o Koldo García, colaboradores cercanos todos ellos de Pedro Sánchez. «El partido del marido de Begoña Gómez, del yerno de Sabiniano Gómez, del hermano de David Azagra, del jefe en el Gobierno de José Luis Ábalos y del jefe en el PSOE de Santos Cerdán se muestra preocupadísimo por la imputación de un ministro que ejerció como tal hace más de siete años y que no tiene vinculación laboral con el equipo de Feijóo ni con el PP actual», reflexionan en la cúpula del Partido Popular.

De hecho, sorprendió la táctica de los socialistas, «por burda». «Que el PSOE busque empatar con Cristóbal Montoro tras las diferentes tramas de corrupción que le afectan dice muy poco de los estrategas de Ferraz», explica una persona próxima a Feijóo, que reitera que el líder popular «responderá por su equipo del mismo modo que Sánchez ha de responder por el suyo». En Génova, iban más allá, cuestionándose por qué «para el PSOE, Feijóo, presidente de la Xunta hasta 2022, tenía la obligación de saber lo que ocurría en el Ministerio de Hacienda en 2018, pero sin embargo Sánchez no tenía obligación ninguna de conocer lo que hacían su mujer, su hermano, su fiscal general, su secretario de Organización y ministro de Transportes hasta 2021 y su secretario de Organización hasta hace un mes».

Con la actividad parlamentaria bajo mínimos, el Senado se convirtió este miércoles en el único lugar para testar el alcance de la imputación de Montoro, que tuvo alguna que otra mención en el pleno por parte de los socios del Gobierno y que desde el PP desdeñaban como algo del pasado. Solo los más veteranos reconocían cierta impresión por la imputación, más por aquello de haber compartido época con el exministro que por el alcance de los hechos investigados.

«Prácticas mafiosas»

Moncloa y Ferraz, ciertamente, creyeron ver el cielo abierto, o al menos haber recibido un balón de oxígeno ante el escándalo Cerdán tras la imputación de todo un exministro del PP. Y no, ciertamente, de los menos importantes, pues ocupó la cartera de Hacienda tanto con José María Aznar como después con Mariano Rajoy.

El ministro de Transformación Digital y líder del PSOE en la Comunidad de Madrid, Óscar López, aseguró en un acto en la capital de España que «da vergüenza lo del Partido Popular» e ironizó: «Hoy no tiene agenda, el señor Feijóo». El que fuera hasta el año pasado jefe del Gabinete de Pedro Sánchez no dudó en comparar la imputación de Montoro por la actividad de su despacho privado en paralelo a su papel como ministro con el caso Cerdán. «Con al que ha caído estos meses. Cuando hemos visto que un gobierno, el Gobierno de España, ha actuado con contundencia a la mínima, ver hoy la montaña de corrupción sobre la que ha vivido y sobre la que vive el Partido Popular, verles hoy echando balones fuera, ni una sola justificación... da verdadera vergüenza, pone los pelos de punta», exclamó.

Además, López se adentró en una especulación sobre la manera en que el caso Montoro ha llegado a la opinión pública, preguntándose retóricamente «¿dónde están las filtraciones? ¿qué ha pasado? ¿solo se filtra cuando es de un lado? Años investigando las prácticas verdaderamente mafiosas del señor Montoro», concluyó.

Aun habiendo terminado de aceptar la conducta grave y presuntamente delictiva de dos de los más estrechos colaboradores de Sánchez, como Cerdán y José Luis Ábalos, el PSOE insiste en explorar que en ese caso hubo filtraciones interesadas en su contra.