Mónica Gracia: «Las órdenes parecen estar ceñidas a un plan de propaganda»

Mónica Gracia, secretaria general del SUP, pone voz, en una entrevista con ABC, a la indignación policial por el dispositivo fallido que debía garantizar la celebración de la última etapa de La Vuelta en Madrid, pero que tuvo que suspenderse.

-¿A juicio del ... SUP, se podrían haber evitado los incidentes del pasado domingo?

-En opinión de nuestra organización, que además de ser la mayoritaria, hay que recordar que es el decano en el seno de la defensa de los derechos de los Policía, sabemos que se podía haber evitado sin ningún género de dudas. Somos el cuerpo de referencia internacional en control de riesgo y seguridad en todo lo relativo a la alteración de orden público y celebración de grandes eventos.

-¿Por qué el dispositivo policial no fue suficiente para evitar que se suspendiera la etapa?

-No es cuestión de si fue suficiente o no. Las órdenes recibidas fueron el problema real. Parece ser que, se ordenó un repliegue, dando lugar a las imágenes que todos hemos visto. Son situaciones que no tienen sentido y conociendo la eficacia, la profesionalidad de nuestras UIP no hay justificación alguna. Puedes tener a cerca de 2000 efectivos, como el pasado domingo, dando cobertura a la intervención, pero si no les dejan actuar con la diligencia y praxis necesaria, de poco sirve, tal y como se ha podido ver, insisto, en las imágenes que hoy son noticia en medio mundo.

-¿Quién es el responsable de lo sucedido? ¿Van a pedir dimisiones?

-Para nosotros están claros los responsables. Desde el delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid hasta el propio presidente del Gobierno, así como el conjunto de políticos que alentaron estos disturbios. Queremos recordar al delegado que los números hablan por sí solos y son 22 los policías nacionales que han resultado heridos, numerosos los daños en mobiliario urbano, así como una imagen decadente del orden público y las celebraciones deportivas en nuestro país... Desde el SUP defendemos el derecho a la manifestación y la libertad de expresión, pero los actos de violencia coordinada como los acaecidos el pasado domingo son otra cosa y, colisionan gravemente con la seguridad y el orden público. Desde nuestra organización hemos pedido la dimisión del delegado por su irresponsable actuación, ya que entendemos que ha priorizado los intereses electorales a la seguridad y el orden público. Es como si enviarán 1700 bomberos a un bosque, pero entregasen garrafas de gasolina a los incendiarios y jaleasen su actuación..

-¿Hasta qué punto llega la indignación de la Policía?

-La indignación es máxima, porque los compañeros se sienten abandonados, desprotegidos y utilizados una vez más como moneda de cambio político. Estamos hartos que primen sus intereses por encima de nuestro trabajo que no es otro que garantizar la seguridad pública y el libre ejercicio de derechos y libertades de los ciudadanos. Tenemos que recordarles que somos personas que tenemos familias, que tenemos dignidad que no somos un simple número joder . Y perdona las formas pero luego cuando ocurren desgracias como en Barcelona todo son llamadas y visitas al hospital. Ya está bien hay que acabar con estas situaciones de inmediato.

-¿Los dispositivos policiales se diseñan en función de los intereses políticos del Gobierno?

-Los policías nacionales diseñan siempre los dispositivos en base a criterios técnicos, operativos, primando la seguridad de las personas por encima de cualquier otro bien o interés. Lo cierto es que las órdenes recibidas sí parecen estar ceñidas más a un plan propagandístico que a velar por la seguridad. No hay que olvidar que el del domingo era un acto de celebración deportiva, fin de semana y que una parte muy importante del público congregado en el recorrido -especialmente en la zona de meta- eran niños y niñas que querían disfrutar del evento. Por ello estamos trabajando en acometer acciones legales contra los responsables de lo sucedido el pasado domingo, si el marco jurídico lo permite.