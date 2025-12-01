Monedero reaparece como «observador» en Honduras en plena polémica por su cercanía al oficialismo

En una jornada electoral caótica en Honduras, marcada por fallos en los centros de votación y por incidentes en los que grupos afines al oficialismo intentaron impedir el recuento, la oposición terminó imponiéndose con claridad. El gobierno de la izquierdista Xiomara Castro, esposa del expresidente ... Manuel Zelaya, había desplegado en Tegucigalpa una amplia delegación de observadores cercanos, alojados en dos hoteles de la capital, con la intención —según medios locales— de dar un brillo internacional a la continuidad en el poder. Entre ellos destacaba la presencia del español Juan Carlos Monedero.

El oficialista Partido Libre trajo al politólogo español acompañado de una delegación de nueve españoles acreditados como observadores. Entre ellos había políticos de izquierda, como Ángela Rodríguez Costalero, de Izquierda Unida, y también perfiles cercanos al ecosistema mediático afín al oficialismo hondureño, como el periodista Néstor Prieto —participante en la Flotilla de Gaza y colaborador de Canal Red— o Sergio Ramos Ruiz, abogado y exconcejal en Murcia.

Finalmente, la derecha se impuso. Con el 60% escrutado, el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, se impuso con el 40%, levemente por delante del 39% de Salvador Nasralla, del partido Libertario, y el hundimiento al 19% de la oficialista Rixi Moncada, que fue ministra de Defensa con Xiomara Castro.

Monedero es un politólogo y profesor español con una larga trayectoria en la izquierda y en Iberoamérica. Fue asesor de Izquierda Unida en España y posteriormente trabajó en América Latina, donde colaboró con el gobierno de Hugo Chávez entre 2005 y 2010. Durante esos años se vinculó a proyectos de formación política y defendió públicamente el llamado «Socialismo del Siglo XXI». Esa etapa lo convirtió en una figura conocida en círculos izquierdistas latinoamericanos y también en un interlocutor habitual en críticas al papel de Estados Unidos en la región.

El politólogo se hizo después visible como comentarista y dirigente fundador de Podemos en España, tras su paso por Venezuela. Ha cultivado relaciones con sectores políticos afines al oficialismo en Venezuela y Nicaragua, y antes en Bolivia y Ecuador. Ha participado como observador en procesos electorales latinoamericanos, respaldando posturas que han generado polémica en varias ocasiones, especialmente en Venezuela.

En las presidenciales venezolanas de 2024, por ejemplo, defendió públicamente la versión oficial del chavismo en unas elecciones cuestionadas por irregularidades, represión y denuncias de fraude, lo que provocó críticas de sectores de la oposición venezolana y de instituciones internacionales que señalaban graves problemas de transparencia en el proceso. En otros comicios de la región, sus declaraciones han sido recibidas con recelo por la oposición local, que lo acusa de ofrecer aval político a gobiernos bajo escrutinio.

Una delegación diversa

Es parte de una delegación diversa y llegada por vías paralelas. En el Hotel Honduras Maya se alojan alrededor de un centenar de visitantes traídos por el Gobierno a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con gastos pagados y sin invitación del Consejo Nacional Electoral. Entre ellos hay activistas, simpatizantes, políticos extranjeros y analistas afines al oficialismo que no figuran como observadores acreditados. Su presencia, numerosa y heterogénea, ha generado inquietud entre misiones internacionales y partidos opositores, que veían en este grupo un intento de influir en el relato del proceso electoral desde fuera del marco institucional.

La prensa hondureña informó que la candidata oficialista, Moncada, recurrió a un amplio equipo de asesores extranjeros para su campaña, entre ellos consultores brasileños, un argentino y una venezolana vinculados a estrategias digitales, comunicación política y operaciones de redes. Según estas investigaciones, parte de ese equipo operó de forma discreta desde edificios y hoteles en Tegucigalpa, bajo el paraguas de funcionarios del Gobierno, con tareas que iban desde la propaganda en redes hasta la coordinación de acciones de imagen y respuesta política.

Los medios también detallaron que algunos de estos asesores han trabajado anteriormente en campañas de gobiernos de izquierda en América Latina y que varios de ellos han estado asociados a controversias en sus países de origen. Entre los nombres mencionados figuran Halley Arrais Do Nascimento Santana —considerado el líder del grupo—, así como la venezolana Janohi Rosas y el argentino Marcelo Falo. Su presencia en Honduras, señalaron los informes, generó inquietud en sectores políticos y dentro del propio aparato estatal por la influencia que podrían tener en un proceso electoral ya tenso y marcado por acusaciones cruzadas.

Hubo miles de observadores desplegados en todo el país, procedentes de misiones internacionales, organizaciones regionales y redes cívicas locales. Llegaron desde la OEA, la Unión Europea, el Centro Carter y distintas plataformas latinoamericanas especializadas en supervisión electoral. Su trabajo consistió en recorrer centros de votación, verificar el acceso de los ciudadanos, supervisar el cierre de urnas y observar el traslado de actas en una jornada marcada por retrasos, fallos técnicos y episodios de tensión. Para muchos hondureños, su presencia ofrecía un mínimo de confianza en un proceso históricamente vulnerable a la presión política.

No se trata de los grupos invitados por el gobierno y alojados en hoteles de Tegucigalpa para respaldar al oficialismo, sino de misiones formales y acreditadas que operan bajo estándares internacionales y que rinden informes públicos. Estos observadores se mantuvieron en calles, colegios y centros de acopio durante todo el día, sin depender de autoridades locales ni participar en estructuras partidarias. Su labor fue decisiva para documentar irregularidades y confirmar que, pese al clima de tensión, el escrutinio debía seguir bajo vigilancia independiente.