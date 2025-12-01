Suscribete a
Monedero reaparece como «observador» en Honduras en plena polémica por su cercanía al oficialismo

El politólogo español, que ya respaldó el proceso electoral venezolano de 2024 pese a las denuncias de fraude, llegó a Tegucigalpa en una delegación afín al Gobierno y en medio de críticas por su papel en unos comicios hondureños marcados por tensión y victoria opositora

Monedero vuelve a la Complutense, a pesar de que su expediente interno por acoso sexual a alumnas sigue abierto

Monedero, en Honduras
Monedero, en Honduras abc
David Alandete

David Alandete

Enviado especial a Tegucigalpa

En una jornada electoral caótica en Honduras, marcada por fallos en los centros de votación y por incidentes en los que grupos afines al oficialismo intentaron impedir el recuento, la oposición terminó imponiéndose con claridad. El gobierno de la izquierdista Xiomara Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya, había desplegado en Tegucigalpa una amplia delegación de observadores cercanos, alojados en dos hoteles de la capital, con la intención —según medios locales— de dar un brillo internacional a la continuidad en el poder. Entre ellos destacaba la presencia del español Juan Carlos Monedero.

