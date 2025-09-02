Moncloa reconoce su salto cualitativo contra los jueces

El Gobierno calienta la apertura del Año Judicial este viernes echando gasolina al fuego del choque entre poderes. Pedro Sánchez apuntó en su entrevista en RTVE a algunos jueces, los que instruyen las causas contra sus familiares -su esposa y su hermano-, y les ... acusó de «hacer política». También consideró que la causa que está a punto de sentar al fiscal general del Estado en el banquillo no se sustenta en una suficiente carga probatoria.

Estas declaraciones han generado un profundo malestar en la judicatura, que ha reivindicado su independencia, y aunque en público los portavoces oficiales del Gobierno tratan de normalizar las declaraciones del presidente, en privado se hacen matices.

Desde la mesa del Consejo de Ministros, Pilar Alegría trató de rebajar el tono, asegurando que «hay una minoría de jueces, cuyas decisiones son muy difíciles de entender» e hizo extensible este posicionamiento, considerando que es «una opinión ampliamente compartida por los españoles».

Sin embargo, en privado, fuentes gubernamentales sí reconocen que Sánchez ha dado un salto cualitativo en la crítica, «ha ido un paso más allá, sí», asumen, pero puntualizan que este reproche no va dirigido a todos, ni es un comentario general, sino específicamente dirigido a ciertas instrucciones judiciales «incomprensibles».

Las citadas fuentes reconocen que el presidente no fue «políticamente correcto», «que es lo que hacemos todo el tiempo desde el Gobierno», dicen; pero que es una posición «honesta» por parte de Sánchez, porque son causas que le afectan muy directamente. «Hay que llamar a las cosas por su nombre. No pasa nada», tratan de normalizar, e incluso llaman a «ser claros más a menudo» en este sentido. «Siempre hemos defendido a la Justicia y hay jueces que hacen su trabajo, pero para defender el trabajo de esa mayoría hay que ser críticos con la minoría que no», insisten.