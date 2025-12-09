La Moncloa recoloca en Telefónica a una de las colaboradoras de Salazar durante las denuncias

Como mínimo dos de los colaboradores más cercanos a Francisco Salazar, el hombre de confianza de Pedro Sánchez acusado de acoso sexual contra varias mujeres en la sede de la Presidencia del Gobierno, han sido recolocados en los últimos meses en empresas públicas. ... La última, hace apenas dos semanas, como nueva gerente de Comunicación en Análisis y Estrategia de Telefónica. Dos años antes, a finales de 2023, se produjo el otro movimiento en red.es.

Tanto en el caso de Macarena Álvarez, que ha sido fichada en la compañía que dirige Marc Murtra tras saltar el escándalo, como de Jesús Herrero Poza, que fue nombrado director general de red.es, una de las empresas presuntamente involucradas en el caso Begoña Gómez, son considerados «hijos políticos» de Francisco Salazar. Ambos, según afirman fuentes socialistas a ABC, tuvieron su primera oportunidad en política al calor del exasesor de Sánchez en el Departamento de Análisis y Estudios de la Presidencia del Gobierno. Otra colaboradora muy estrecha, Mónica Belinchón, fue fichada por Salvador Illa para su Gobierno el año pasado.

Se da la circunstancia de que Álvarez, militante del PSOE de Sevilla, y Poza, afiliado de Pinto, son dos de los pocos con carnet socialista —como las denunciantes— que conformaban el equipo de Salazar, formado por una decena de subordinados, de los cuáles la mitad no eran del partido. Todos ellos, según fuentes que conocen bien el espacio de trabajo en el que desempeñaban las funciones, estaban en un mismo lugar, de tal forma que «tuvieron que presenciar los hechos» descritos en las denuncias internas.

Fichaje exprés en Telefónica

La carrera de Macarena Álvarez, que compaginó los estudios en distintas universidades con la pasarela como modelo en la Sevilla Fashion Week, ha sido meteórica. En 2018, después de diez meses como personal docente de la Universidad de Granada una vez finalizada su formación, Salazar la fichó para formar parte de su equipo en el Palacio de la Moncloa, según consta en su propio perfil de LinkedIn. Tras un año y ocho meses en el equipo, el político sevillano, al que conocía previamente de militar ambos en la misma ciudad, la ascendió a subdirectora general de Asuntos Políticos.

Con la destitución de Francisco Salazar en 2021, el mismo día de la remodelación del Gobierno en la que cesó también su amigo y entonces jefe de gabinete, Iván Redondo, Álvarez también cambió de destino profesional con el patrocinio de su jefe. Salazar, que pese a pasar a presidir el Hipódromo de la Zarzuela tenía mucha influencia en el Gobierno y en el PSOE, la colocó como asesora de la que era ministra de Justicia, Pilar Llop, y posteriormente de quien ocupaba la cartera de Industria, Héctor Gómez. Con la formación del nuevo Gabinete, en noviembre de 2023 —cuando Salazar ya había retornado a la Moncloa—, volvió a ser promocionada, en este caso como jefa de gabinete de la ministra Elma Saiz.

Álvarez ha pasado en siete años de la universidad a Telefónica, saltando por la Moncloa y tres ministerios distintos

La sevillana, que se afilió a las Juventudes Socialistas hace más de una década, estuvo al frente del equipo de la responsable de la Seguridad Social, Inclusión y Migraciones hasta finales del pasado mes de noviembre. En un movimiento «muy rápido», que cogió por sorpresa a gran parte de los directivos de Telefónica, Álvarez fue nombrada gerente de Comunicación en Análisis y Estrategia en la compañía. Una designación que se producía a la vez que Ferraz daba carpetazo a las denuncias contra Salazar y este solicitaba su baja como militante del partido para intentar frenar en seco la investigación interna.

ABC trató de contactar en distintas ocasiones, a lo largo de la semana pasada, tanto por mensaje como por teléfono con Macarena Álvarez, pero optó por no responder. El viernes, tras cinco intentos sin respuesta, y sin ninguna mención a Telefónica en los mensajes que se le remitieron desde este periódico, una alto cargo de la empresa presidida por Murtra habló con ABC sobre esta noticia.

Al frente de red.es

El otro colaborador de Salazar, que como Álvarez trabajaba en el mismo espacio en el que se habrían producido las situaciones de acoso, que ha sido recompensado por el Ejecutivo, es Jesús Herrero Poza. De la misma generación que su compañera, ambos con carnet del PSOE, Herrero Poza fue nombrado a finales de 2023 nuevo director general de la empresa pública red.es, que depende del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, dirigido ahora por Óscar López.

Herrero Poza fue recolocado como director general de red.es, una de las empresas implicadas en el caso Begoña

En enero de este mismo año, además, tras la celebración del 41 Congreso Federal del PSOE y la renovación de las agrupaciones locales, Herrero Poza fue elegido también secretario general del Partido Socialista en la localidad madrileña de Pinto. Un cargo que, pese a la obligación de someterse al procedimiento de primarias, le asegura ser el candidato a la alcaldía de la ciudad en las elecciones previstas para el año 2027.

Cese de Antonio Hernández

Después de haber dado carpetazo inicialmente a las denuncias internas de las víctimas de Salazar a través de los canales del PSOE, pese a que los hechos mayoritariamente se produjeron en el Palacio de la Moncloa, en las últimas horas el gabinete de la Presidencia ha analizado el contenido de las mismas y ha tomado declaración a varios excolaboradores del presunto acosador. Esta ronda de entrevistas ha provocado el cese fulminante, el domingo, del que era mano derecha de Salazar, Antonio Hernández. La decisión lleva el sello de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, a la que se había acusado de inacción, y del jefe de gabinete del presidente, Diego Rubio.