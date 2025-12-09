Suscribete a
La Moncloa recoloca en Telefónica a una de las colaboradoras de Salazar durante las denuncias

Macarena Álvarez entró en Presidencia del Gobierno con el asesor andaluz y cesó para ir al Ministerio de Justicia cuando fue destituido

Otro de los ayudantes con el que compartía despacho entonces, Jesús Herrero Poza, fue reubicado como director general de red.es

Editorial | El feminismo de pega de Moncloa

Antonio Hernández: un masón como soldado de Gómez de Celis en la Moncloa

Macarena Álvarez acompaña a Elma Saiz cuando ejercía como su directora de gabinete
Macarena Álvarez acompaña a Elma Saiz cuando ejercía como su directora de gabinete jaime garcía
Joan Guirado

Joan Guirado

Madrid

Como mínimo dos de los colaboradores más cercanos a Francisco Salazar, el hombre de confianza de Pedro Sánchez acusado de acoso sexual contra varias mujeres en la sede de la Presidencia del Gobierno, han sido recolocados en los últimos meses en empresas públicas. ... La última, hace apenas dos semanas, como nueva gerente de Comunicación en Análisis y Estrategia de Telefónica. Dos años antes, a finales de 2023, se produjo el otro movimiento en red.es.

