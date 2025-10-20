Suscribete a
Moncloa reactiva la operación contra el liderazgo de Feijóo para desestabilizar al PP

Sánchez agita la idea de que algunos tratan de moverle la silla y en Génova recuerdan: «Ya hemos vivido esto»

El PP se convence de una estrategia PSOE-Vox

Alberto Núñez Feijóo en el Congreso
Alberto Núñez Feijóo en el Congreso JAIME GARCÍA
Paloma Esteban

Madrid

Fueron dos palabras dirigidas al líder del PP desde el escaño del presidente del Gobierno. Y el PSOE las terminó explotando como un lema de partido. «Ánimo, Alberto». Una semana más tarde, en la siguiente sesión de control en el Congreso, Pedro Sánchez ... retomó la idea de mofa contra Alberto Núñez Feijóo: «La pregunta es qué aporta usted a la política. La clave la tiene su grupo parlamentario, que le aplaude para tapar la nada que son sus intervenciones».

