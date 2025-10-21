Suscribete a
Moncloa insta a Mazón a no acudir al funeral de la dana por «respeto» a las víctimas

El Gobierno da un paso más en el cuestionamiento del presidente valenciano, aunque le cursará la invitación por «protocolo»

La comisión de investigación del Congreso por la dana cita a Carlos Mazón el 17 de noviembre

Rueda de prensa del Consejo de Ministros
Rueda de prensa del Consejo de Ministros jaime garcía
Ainhoa Martínez

Madrid

El Gobierno central da un paso más en el cuestionamiento de la legitimidad de Carlos Mazón para seguir al frente de la Generalitat después de la gestión política de la dana. Cuando está a punto de cumplirse el primer aniversario de la tragedia y ... ante la celebración del funeral de Estado previsto para el próximo día 29 de octubre, Moncloa eleva el tiro e insta al presidente a no acudir al acto de homenaje. 

