Moncloa impuso a Montero un comité de crisis de la dana en el búnker sin actas y solo con políticos del PSOE

La vicepresidenta no decidió nada sobre el órgano y se limitó a presidir una reunión que le vino organizada

Ana Sánchez

La vicepresidencia primera del Gobierno se lava las manos en torno a la creación del comité de crisis la noche de la dana en el búnker de Moncloa al margen de lo establecido en la Ley de Seguridad Nacional. Según subraya el equipo de ... María Jesús Montero a ABC ella no tomó ninguna decisión sobre qué órgano debía reunirse para abordar la crisis, ni convocó a sus integrantes ni decidió su funcionamiento. Es decir, todas estas decisiones le llegaron tomadas desde Moncloa y la también ministra de Hacienda se limitó a llevar a cabo únicamente aquello que se le pidió: presidir un «comité de crisis» integrado únicamente por políticos del ala socialista del Gobierno, sin actas, en el búnker, pero sin la directora del Departamento de Seguridad Nacional ni convocatoria de ninguno de los órganos señalados en la ley que marca la respuesta ante una crisis.

