Moncloa impuso a Montero un comité de crisis de la dana en el búnker sin actas y solo con políticos del PSOE

La vicepresidencia primera del Gobierno se lava las manos en torno a la creación del comité de crisis la noche de la dana en el búnker de Moncloa al margen de lo establecido en la Ley de Seguridad Nacional. Según subraya el equipo de ... María Jesús Montero a ABC ella no tomó ninguna decisión sobre qué órgano debía reunirse para abordar la crisis, ni convocó a sus integrantes ni decidió su funcionamiento. Es decir, todas estas decisiones le llegaron tomadas desde Moncloa y la también ministra de Hacienda se limitó a llevar a cabo únicamente aquello que se le pidió: presidir un «comité de crisis» integrado únicamente por políticos del ala socialista del Gobierno, sin actas, en el búnker, pero sin la directora del Departamento de Seguridad Nacional ni convocatoria de ninguno de los órganos señalados en la ley que marca la respuesta ante una crisis.

«Fue Moncloa quien informó de la reunión, informó de los integrantes, informó de lo que se hizo en esa reunión, como las llamadas a presidentes de comunidades autónomas», señalan las citadas fuentes.

Así, la vicepresidenta primera recibió la petición de presidir ese comité bajo el argumento de que el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, estaba regresando de un viaje oficial a la India, y en su equipo hacen un símil con lo que sucede con el Consejo de Ministros. «Cuando no está el presidente [María Jesús Montero] también preside el Consejo de Ministros, pero eso no significa que la responsabilidad de su convocatoria, orden del día, etc, dependa de Hacienda. El Ministerio de Hacienda no fue quien convocó el órgano [la noche de la dana], decidió su funcionamiento, sus integrantes... todo eso lo organiza el ministerio competente», remachan.

Hasta el momento, la Secretaría de Estado de Comunicación solo ha señalado que ese comité de crisis fue constituido por «el Gobierno», pero sin señalar al responsable directo de esa decisión y de todas las que la rodearon. Sacudiéndose la vicepresidencia primera toda la responsabilidad, las miradas se vuelven hacia el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Él es quien debería haber asumido la presidencia de la reunión si esa noche se hubiera seguido uno de los dos caminos que marca la Ley de Seguridad Nacional y se hubiera convocado al Comité de Situación. Sin embargo, tanto Presidencia como la Secretaría de Estado de Comunicación callan ante la pregunta de si fue él el responsable de las decisiones de esa noche.

Este órgano tiene la función de dirigir y coordinar la gestión de crisis y reforzar la actuación coordinada de las administraciones públicas implicadas «con visión anticipatoria y de respuesta integral». La legislación establece que debe reunirse ante «situaciones que afecten a la Seguridad Nacional atendiendo a la acentuada transversalidad o dimensión de sus efectos que excedan de los cauces actualmente previstos» así como «en cualquier otra circunstancia de alteración de la normalidad».

El otro camino que establece la ley para responder ante una crisis es la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional -el Comité de Situación es su órgano de apoyo-, que debe estar presidido por el jefe del Gobierno o por quién éste señale.

Este órgano puede proponer al jefe del Gobierno la declaración de Situación de Interés, que habría permitido, por ejemplo, hacer requisas de bombas de achique en toda España para extraer el agua de los inmuebles inundados. La necesidad de este instrumento seguía siendo tan palmaria a mediados de noviembre que Marruecos envió a Valencia 24 camiones autobomba para ayudar a desaguar edificios. Además, el Consejo de Seguridad Nacional tiene la condición de Comisión Delegada del Gobierno para la Seguridad Nacional lo que permite una intervención mucho más rápida ya que puede aprobar disposiciones legales sin esperar al Consejo de Ministros.

Interlocución sin gestión

En lugar de gestionar la crisis con estos órganos, el comité inventado la noche del 29 volvió a reunirse a la mañana siguiente bajo la presidencia de Sánchez con cambios que dejaron claro que su papel sería eminentemente político, a pesar de que su «objeto» era supuestamente «coordinar los trabajos de respuesta y asistencia» ante la dana.

El comité fue sacado del búnker y de las dependencias de Seguridad Nacional y se reunió a partir de entonces en una de las salas ordinarias de La Moncloa. Además, se incluyó a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz; a la ministra de Ciencia y secretaria general del PSOE valenciano, Diana Morant; el director del Gabinete de Sánchez, Diego Rubio; el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, siendo éste el elegido para comunicar los acuerdos adoptados.

Esta vez ya estuvo presente la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que la primera noche solo se conectó telemáticamente, y repitieron Montero, Bolaños, Margarita Robles (Defensa), Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Francesc Vallés (secretario de Estado de Comunicación entonces).

Las decisiones de este segundo comité fueron tres, todas políticas, y el Gobierno las destacó por este orden: decreto de tres días de luto oficial, visita de Sánchez al día siguiente a las zonas afectadas y aprobación de la declaración de zona altamente afectada por fenómeno natural en un Consejo de Ministros a celebrar seis después, el 5 de noviembre.

Torres expresó «dolor», «pesar» y aseguró que «se van a arbitrar todas las ayudas por parte del Gobierno, incluidas también las de la UE», instando a los afectados a pedirlas. En ese momento, la cifra oficial de muertes se situaba en al menos 70 personas, y los supervivientes de la zona cero afrontaban una situación dantesca, con viviendas arrasadas o anegadas de barro, fallecidos en las calles e inmuebles, sin comida, agua potable, medicinas, ni comunicaciones.