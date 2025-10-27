Moncloa desprecia la 'ruptura' de Puigdemont: «Le esperábamos más duro»

El Gobierno trasladaba «tranquilidad» durante la previa a la reunión de la plana mayor de Junts en Perpiñan (Francia) y, visto el resultado, tenía razones para ello. La sentencia solemne de Carles Puigdemont sobre el futuro de su relación con el PSOE«no cambia ... nada», a juicio de las fuentes gubernamentales consultadas por ABC. Confirmado que no habrá moción de censura, lo que hubiera significado el verdadero 'game over' para la legislatura; el resto, no es «nada a lo que no estemos ya acostumbrados», dicen. Junts ha sido un socio discontinuo para el Ejecutivo y, no en vano, le propinó una dura derrota al inicio de este curso parlamentario, tumbando la medida estrella de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz: la reducción de la jornada laboral.

Incluso hay quien desliza que fue mejor de lo previsto, teniendo en cuenta lo «impredecible» del personaje. «Le esperábamos [a Puigdemont] más duro», señalan en conversación con este diario, apuntando que el expresident llegó, en un momento de su intervención, a versar algunos de los compromisos que el Ejecutivo sí ha cumplido. En el Gobierno nunca operaron, tal como publicó ABC, con el escenario de que Junts fuera a dar el golpe de gracia a Sánchez, aliándose con PP y Vox para ello. «Moción de censura no habrá nunca, jamás. Puigdemont no podría entrar en Cataluña, sin amnistía o con ella, se tendría que ir más lejos de Waterloo», resuelve, irónico, un alto cargo.

Las citadas fuentes sitúan toda esta 'performance', que algunos no dudan en tildar de «paripé», en su pugna por el espacio del independentismo con Sílvia Orriols. «Junts no está contra el Gobierno, está contra Aliança Catalana», aseguran, conscientes de que forzar una cita con las urnas también les perjudicaría de cara a su electorado cada vez más menguante. «¿Su ruptura es que hay que negociar ley a ley? Pues vaya novedad, como hasta ahora. Cada cosa que llevas la tienes que negociar», señala un dirigente, que incluso se muestra desafiante al retarles a votar en contra de normas como la relativa a la ELA o a ayudas para sectores clave de Cataluña. «Ya lo veremos y va a suceder pronto», advierten.

Puigdemont anticipó un veto a unos presupuestos que ni siquiera se han comenzado a perfilar y que Sánchez no encara con una expectativa de aprobación, sino de mero diseño como avance de su programa electoral. «Una cosa son las declaraciones públicas, las que hay que hacer de cara a la galería, y otra lo que se negocia por detrás», apuntan en la sala de máquinas de Moncloa, donde habitualmente aprecian que la retórica no va en consonancia con la marcha de las negociaciones. Desde los altavoces oficiales el diagnóstico es más prudente, pero también sintomático. Gobierno y PSOE no actualizaron su reacción de primera hora de la mañana tras conocer el anuncio de Puigdemont. No cambió el mensaje, porque no cambió, en suma, el escenario. «Diálogo, mano tendida y voluntad de cooperar», recetó el propio Sánchez ante su Ejecutiva en la reunión que mantuvo en Ferraz este lunes.

Marcar distancias

En el ala minoritaria de la coalición también respiraban cierto «optimismo». Ven a Junts en una estrategia de apretar a Moncloa para que se mueva en la cesión de competencias de inmigración a Cataluña –que frena Podemos–, la amnistía –cuya aplicación «torpedea» el Tribunal Supremo y está pendiente del Constitucional– y el catalán en Europa, una exigencia que sí ven realizable. Aquí también opera la necesidad de marcar distancias con otros aliados estables del PSOE, como ERC, de cara a 2027. «Quieren escenificar que no han sido un socio más de la mayoría, que nos han tensionado, que ha habido elementos de ruptura», explican estas mismas fuentes de Sumar, al tiempo que muestran cero preocupación por la ruptura total y el votar en contra de todo a partir de ahora. Creen que esta sería una estrategia muy difícil de mantener en el día a día y que el órdago anunciado por Junts significa solo un reseteo de las relaciones, informa Patricia Romero.

Sin embargo, que Junts se baje de la mayoría obliga a todos los socios a repensar su estrategia. También a Moncloa. Hasta ahora, desde el Gobierno habían utilizado la táctica del aislamiento a Podemos para lograr presionarles hacia el apoyo de algunas votaciones en las que planteaban resistencias. Ahora, en Moncloa esperan que los de Ione Belarra se radicalicen todavía más. Sus votos ya no serán clave y esto hace que votar 'no' salga gratis. Lo que preocupa en el Ejecutivo no es tanto la posición de Podemos, sino el contorsionismo al que obliga a Sumar, que ve su posición amenazada por quienes se presentan como la izquierda pura. «Vamos a trabajar como siempre, votación a votación», dicen en el Ejecutivo, conscientes de que lo que resta de legislatura se complica, pero no apunta a un final abrupto. «No hay alternativa mientras esté Vox», se cubren.