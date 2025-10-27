Suscribete a
Moncloa desprecia la 'ruptura' de Puigdemont: «Le esperábamos más duro»

Sánchez seguirá, sin el apoyo de Junts, con la «mano tendida»: «No cambia nada»

Puigdemont rompe con el PSOE y afirma que Sánchez «podrá tener el poder, pero no podrá gobernar»

Moncloa desprecia la 'ruptura' de Puigdemont: «Le esperábamos más duro»
Ainhoa Martínez

Ainhoa Martínez

Madrid

El Gobierno trasladaba «tranquilidad» durante la previa a la reunión de la plana mayor de Junts en Perpiñan (Francia) y, visto el resultado, tenía razones para ello. La sentencia solemne de Carles Puigdemont sobre el futuro de su relación con el PSOE«no cambia ... nada», a juicio de las fuentes gubernamentales consultadas por ABC. Confirmado que no habrá moción de censura, lo que hubiera significado el verdadero 'game over' para la legislatura; el resto, no es «nada a lo que no estemos ya acostumbrados», dicen. Junts ha sido un socio discontinuo para el Ejecutivo y, no en vano, le propinó una dura derrota al inicio de este curso parlamentario, tumbando la medida estrella de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz: la reducción de la jornada laboral.

