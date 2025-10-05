Suscribete a
ABC Premium

Moncloa asume que la UCO volverá a Ferraz a por pruebas

«Forzarán todo lo que tengan que forzar para seguir sembrando dudas», aunque todo esté limpio», dicen

«Soles», «lechugas» y «chistorras» en los mensajes entre Koldo y su ex: «El sobre de Víctor a mi mesa y el de Ferraz, a la del ministro»

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guarida Civil en la sede del PSOE en la calle Ferraz, Madrid
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guarida Civil en la sede del PSOE en la calle Ferraz, Madrid tania sieira
Joan Guirado

Joan Guirado

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Pese al último informe de la UCO sobre el patrimonio de José Luis Ábalos, que revela pagos en metálico por parte del Partido Socialista, en Ferraz siguen defendiendo la legalidad de esas transacciones en efectivo que negaban en 2021. Afirman incluso que «la UCO ... corrobora que no ha habido financiación ilegal del PSOE». Pero tanto en Moncloa como en Ferraz, aun ese convencimiento de que «no hay caso, no hay nada», sí asumen que la Guardia Civil volverá al cuartel general de los socialistas en busca de esas posibles pruebas sobre una presunta financiación irregular «que no encontrarán porque no existen».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app