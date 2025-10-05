Moncloa asume que la UCO volverá a Ferraz a por pruebas

Pese al último informe de la UCO sobre el patrimonio de José Luis Ábalos, que revela pagos en metálico por parte del Partido Socialista, en Ferraz siguen defendiendo la legalidad de esas transacciones en efectivo que negaban en 2021. Afirman incluso que «la UCO ... corrobora que no ha habido financiación ilegal del PSOE». Pero tanto en Moncloa como en Ferraz, aun ese convencimiento de que «no hay caso, no hay nada», sí asumen que la Guardia Civil volverá al cuartel general de los socialistas en busca de esas posibles pruebas sobre una presunta financiación irregular «que no encontrarán porque no existen».

Aunque no saben ni el día ni la hora en la que se producirá esa segunda entrada de la UCO en Ferraz -la primera fue pocos días antes del encarcelamiento de Santos Cerdán para pedir información relativa a su correo electrónico-, sí dan por hecho, con cierta resignación, que «volveremos a ver esa imagen». Al fin y al cabo, indican esas fuentes del partido, «estamos ante otro caso que lo único que persigue es desgastar al presidente del Gobierno». De ahí, añaden, que «la imagen de la UCO entrando en Ferraz les sirve a la derecha política y mediática para llenar las tertulias de un día».

En el complejo presidencial creen que «aunque el informe deja claro que las cuentas del PSOE no tienen irregularidades» -sentencia que dictan aferrándose a una parte del documento que hace referencia a los gastos del grupo parlamentario- tanto el Tribunal Supremo como la propia UCO «harán lo que tengan que hacer». Un dirigente incluso va más allá y dice que «forzarán todo lo que tengan que forzar para seguir sembrando dudas» sobre el presidente y un partido «que están limpios».

Desde la sede federal del Partido Socialista, donde afean también a esa misma «derecha política y mediática» de estar «acusando al PSOE durante semanas de financiación ilegal», consideran que con el último informe sobre el patrimonio del exministro Ábalos «la propia UCO reconoce que el supuesto descuadre, con el que se especuló en su momento, entre donaciones y nóminas como diputado, aportaciones y cuotas, no existe, y, por tanto, no existe financiación ilegal del PSOE».

Pagos en mano

Fuentes socialistas afirmaron el pasado viernes que «ha sido el propio PSOE el que ha reconocido los pagos a José Luis Ábalos, vía caja y vía transferencia, contra los justificantes de gastos presentados, y así lo recoge el informe de la UCO». Hace cuatro años, tras desvelar ABC que el exasesor del entonces ministro de Transportes, Koldo García, viajaba con tres sobres con dinero en efectivo para el pago de los gastos de Ábalos, la dirección socialista negaba que Ferraz abonase nada dinero en mano ni a su secretario de Organización ni a su colaborador. El PSOE, en contra de lo que dijeron en ese momento, presume ahora de que «ha sido el propio partido el que comunicó este extremo con total transparencia».

En línea con la defensa del propio Ábalos, en la organización sostienen que «todos los pagos vía caja tienen sus comprobantes de gastos y están justificados». Aunque la UCO ha detectado desfase en las cifras declaradas a la Agencia Tributaria y aportadas al juez instructor y el dinero que había en los sobres. En el cuartel general del Partido Socialista insisten en que «las cuentas del partido están aprobadas por el Tribunal de Cuentas, incluidos estos pagos, y auditadas de forma externa».

La Ejecutiva Federal de Pedro Sánchez, que, tras publicarse el informe de la UCO emitió su versión de los hechos mediante unas fuentes, apela a que «desde el principio de este procedimiento, el PSOE manifestó que sus cuentas era absolutamente transparentes y acordes con la legalidad». Las indagaciones de «los investigadores y el tiempo lo están demostrando», aseveran.

En este sentido, apuntan que «afirmar que el PSOE ha pagado, de forma irregular, a José Luis Ábalos o a cualquiera, es una calumnia», ya que «los pagos a José Luis Ábalos son gastos remunerados vía caja contra los justificantes presentados por él ante el PSOE».

Mucho nerviosismo

El último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, el relativo a la información patrimonial de José Luis Ábalos, ha generado mucho nerviosismo en Ferraz. Tanto este viernes como este sábado varios dirigentes han desgranado página por página las casi 300 que componen la investigación de los agentes. Pese a los mensajes que mandan en público como versión oficial del partido, la realidad es que el avance de las investigaciones que dirige el Tribunal Supremo, está generando inquietud tanto en Ferraz como en Moncloa.

Fuentes del PSOE recuerdan, además, que una vez conocido el informe sobre Ábalos «falta otra bomba por salir». Se refieren al informe patrimonial sobre el que fuera secretario de Organización del partido hasta este pasado mes de junio, Santos Cerdán, que sigue en prisión preventiva mientras la UCO y el juez analizan el rastro del supuesto dinero que habría obtenido a cambio de las presuntas mordidas.