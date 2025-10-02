Suscribete a
Moncloa asume el fracaso del embargo de armas y mira al PP

El Gobierno cuenta con el 'no' de Junts y acelera el trámite: «Si todo el mundo lo tiene tan claro, para qué dilatarlo más»

Busca la abstención de Feijóo como táctica para endosarle la responsabilidad de que decaiga la medida

Ainhoa Martínez

Ainhoa Martínez

Madrid

La debilidad parlamentaria del Gobierno se agudiza cada día. Los socios que integran la mayoría de la investidura han soltado la mano de Pedro Sánchez, lo que no significa, necesariamente, que vayan a coger la de Alberto Núñez Feijóo para una moción de censura. ... Este escenario de parálisis toma cuerpo en la imposibilidad de aprobar grandes proyectos anuales como los Presupuestos Generales del Estado, pero también cuestiones clave para la agenda del Ejecutivo como la reducción de la jornada laboral, la delegación de competencias en inmigración para Cataluña y, ahora, el embargo de armas a Israel.

