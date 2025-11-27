Moncloa ve a Ábalos «acorralado» y avisa: «No hay nada que hacer por él»

Un tuit. A las 11:19 horas del miércoles sirvió para avanzar una nueva línea de defensa. Al ataque. José Luis Ábalos en cuestionamiento directo a la línea argumental de Pedro Sánchez, asegurando que, por fuentes interpuestas, podía avalar que «existió» la reunión con ... Arnaldo Otegi que niegan los implicados. El fuego racheado también alcanzó a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, por su actuación durante la pandemia y la posibilidad de que hubiera alojado en su vivienda oficial a personas que no tenían derecho a ello. Dos hechos concatenados y con vinculación directa con la vistilla que hoy se celebrará en el Tribunal Supremo y que debe decidir el futuro inmediato del exministro socialista, si sigue en libertad o pasa a prisión provisional por riesgo de fuga.

Fuentes socialistas reconocen el «nerviosismo» de Ábalos y tal como publicó ayer ABC desde su entorno ya habían hecho circular una advertencia al Gobierno: «José Luis no caerá solo». En el partido y en el Ejecutivo siguen sosteniendo que la reunión con Otegi es «falsa» y no ha llegado a producirse, ni en ese –durante la negociación de la moción de censura– ni en otro momento posterior –cuando la alianza con EH Bildu estaba ya consolidada–, pero el encuentro es ya lo de menos. Una anécdota. Lo realmente trascendente es el mensaje que entraña el tuit y no es otro que Ábalos está dispuesto «a morir matando». «Da igual si lo que dice es verdad o mentira», lamentan fuentes consultadas por este diario, conscientes del potencial desestabilizador que tiene la palabra de una persona que atesoró cotas de enorme poder en el partido y el Gabinete de Sánchez.

En el Ejecutivo reconocen que ven a quien fuera mano derecha de Sánchez «acorralado» por su situación procesal y que todo debe leerse en ese contexto. «Sabe que mañana va pa'dentro», resume gráficamente un cargo socialista, que mostraba estupor tras leer el mensaje. Otros son más directos e incluso apuntan que un horizonte penal –la Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión– que le abocaría a pasar el resto de sus días entre rejas descoloca a cualquiera. «La gente se trastorna en procesos judiciales cuando ve la cárcel cerca», señalan, recordando que a su edad –a punto de cumplir los 66– es un muro infranqueable.

Recibido el mensaje y asumiendo que «está preocupado» por su cita en el Supremo de esta mañana, todas las fuentes consultadas se muestran escépticas sobre el fin último de su movimiento. «No hay nada que hacer por él», resuelven ante la posibilidad de que estuviera buscando algún tipo de colaboración por parte del Gobierno para mejorar su situación procesal. «Se chantajea a quien se puede chantajear», tercian desde el partido, considerando que no existe margen de maniobra posible para favorecer a quien fuera secretario de Organización del PSOE. Todas las miradas apuntan a la Fiscalía Anticorrupción, dado que el juez instructor suele acompañar el criterio del Ministerio Público en cuanto a la entrada o no en prisión. Todo, por tanto, en manos de Alejandro Luzón sobre el que el Gobierno no tiene ningún tipo de ascendencia y que solo responde ante la permeabilidad de los investigados a colaborar con la Justicia. Hasta ahora, Ábalos no se ha mostrado abierto a ello. Veremos si en el futuro su cambio de tercio en las redes sociales tiene un reflejo ante la autoridad judicial.

En el diagnóstico sobre la última sacudida del exministro también hay cierto punto de lamento, sobre todo de aquellos que trabajaron codo con codo durante una época muy dura en la que se cimentó el advenimiento de Sánchez al poder, tanto en el PSOE como en La Moncloa. «No le veo en esa estrategia, pero nunca se acaba de conocer a las personas», dicen, quienes tampoco vieron venir la implicación de Santos Cerdán en la trama de comisiones de obra pública y se volcaron en su defensa hasta el final. En todo caso, la sensación de todas las fuentes consultadas es que Ábalos acabará mañana en prisión y que esto puede tener un efecto directo en la filtración de informaciones para desestabilizar al Gobierno. En el Ejecutivo recelan de que para mejorar su situación judicial trate de incriminar a otros altos cargos, siguiendo la estela de Víctor de Aldama, lanzando el mensaje al juez de que es más útil fuera de prisión.

En su punto de mira está el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre quien ha deslizado en el pasado su presunta implicación en la trama. De hecho, la defensa del exministro pidió que Marlaska y su entonces 'número dos' Rafael Pérez Ruiz declarasen como testigos en la causa por la compra de mascarillas del Ministerio del Interior a la empresa Soluciones de Gestión, epicentro del caso Koldo. Hasta ahora, el que fuera mano derecha de Sánchez había ido lanzando mensajes –más o menos velados– para demostrar el volumen de información –ya sea a través de documentación o de conversaciones– que puede tener en su poder, pero nunca había lanzado un ataque directo contra Sánchez. No se había atrevido a tanto, lo que para algunas fuentes supone un salto cualitativo.

Acta por indemnización

La certeza de que hoy acabará en prisión es tal que, incluso, hay cábalas sobre la posibilidad de que –ahora sí– abandone el escaño dada su escasa solvencia económica. Si el diputado del Grupo Mixto opta por retener el acta, quedará suspendido de empleo –capacidad para votar– y sueldo, mientras que si hace entrega de tan alta distinción pasaría a percibir la indemnización por los servicios prestados, lo que le reportaría unos ingresos que de otro modo no tendría.

Aunque esto tampoco está del todo claro. Fuentes de Presidencia del Congreso aseguran a este diario que «la indemnización tiene como justificación la finalidad de compensar al diputado durante el retorno al mercado laboral». Esto es, la indemnización se da para cubrir ese espacio temporal y «no es un pago por cotización como si fuera un subsidio» por desempleo. «Si está en prisión ese supuesto no se daría», señalan, aunque ya avanzan que, de darse la circunstancia, sería «objeto de debate jurídico».