Moncloa ve a Ábalos «acorralado» y avisa: «No hay nada que hacer por él»

Advierte de que no le van a prestar ayuda judicial si es lo que pretende: «La gente se trastorna cuando ve la cárcel cerca»

Muchos ven un «chantaje» y anticipan que no parará: «Morirá matando»

«José Luis no caerá solo»: el aviso del entorno de Ábalos al Gobierno

José Luis Ábalos, en un club de golf de Valencia el pasado mes de octubre
José Luis Ábalos, en un club de golf de Valencia el pasado mes de octubre ABC
Ainhoa Martínez

Un tuit. A las 11:19 horas del miércoles sirvió para avanzar una nueva línea de defensa. Al ataque. José Luis Ábalos en cuestionamiento directo a la línea argumental de Pedro Sánchez, asegurando que, por fuentes interpuestas, podía avalar que «existió» la reunión con ... Arnaldo Otegi que niegan los implicados. El fuego racheado también alcanzó a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, por su actuación durante la pandemia y la posibilidad de que hubiera alojado en su vivienda oficial a personas que no tenían derecho a ello. Dos hechos concatenados y con vinculación directa con la vistilla que hoy se celebrará en el Tribunal Supremo y que debe decidir el futuro inmediato del exministro socialista, si sigue en libertad o pasa a prisión provisional por riesgo de fuga.

