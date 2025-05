La Miss Asturias 2017 no acude a declarar ante el juez del caso Ábalos por su enchufe en una filial de Renfe

Claudia Montes, ganadora del certamen Miss Asturias de 2017 que según la Guardia Civil mantuvo una «relación» con el exministro de Transportes José Luis Ábalos -que él niega- y fue contratada por «influencia» suya en la empresa pública Logirail, según la investigación seguida ... en el Tribunal Supremo, no ha acudido a declarar como testigo ante el magistrado que investiga el caso del político.

Montes alega para no haberse presentado que no ha sido debidamente notificada, consecuencia, según fuentes jurídicas, de que fue desahuciada y al cambiar de domicilio, la citación no le llegó. Está previsto que esta misma mañana el juez Leopoldo Puente emita un nuevo auto citándola a testificar de nuevo.

Según los indicios recabados por los investigadores, principalmente correos electrónicos, Ábalos y su mano derecha no sólo habrían intercedido para colocar a Jésica Rodríguez, la expareja del exministro y ex número tres del PSOE, en las empresas públicas Ineco y Tragsatec cobrando algo más de 1.000 euros mensuales sin necesidad de que fuera a trabajar, sino que por las mismas fechas, la primavera de 2021, habrían hecho lo mismo con Claudia Montes, en su caso en Logirail.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregó al juez mensajes entre Montes y Koldo García de mayo de 2021 en los que la primera se quejaba al asesor de Ábalos del trato que le daba su jefe en Logirail, Óscar Gómez, quien fue director general de dicha compañía hasta que en enero de 2024 Óscar Puente le nombró director general de Negocios y Operaciones de Renfe.

«Me llama Adif y me confirma que la solicitud de ponerme internet que está más que firmada por mucha gente y que ya hacía tiempo que podía tener internet. Que el problema es mi empresa que no facilita los datos y que se le piden, que es el contacto de la persona para que me pueda poner la fibra óptica. Mi sorpresa es que llamo y lo traslado y me dicen que me van a quitar la oficina de Gijón y que seguramente me vaya para Oviedo. Volvemos para atrás. Hasta los mismos de Adif me comentan que nunca les ha pasado nada igual, es que algo personal tienen contra mí. Y que todo son trabas. Nada, Koldo, que estorbo. Que no quieren que me entere de más cosas y no pueda informaros. Sinceramente te lo digo, aquí hay mucha mierda entre todos», se quejó la mujer. Koldo García la tenía registrada en su listín telefónico como «loca Asturias».

«Koldo, Óscar Gómez a quién tiene más fuerte que tú y que Jose?? Qué poder tiene más que vosotros», le escribió también a Koldo García refiriéndose a él y a Ábalos.

«Círculo personal»

El magistrado Puente decidió citar como testigo a Claudia Montes en la causa contra Ábalos el 23 de abril, mismo día en que instó a la Audiencia Nacional a imputar a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera por la contratación de Jésica Rodríguez en Ineco y Tragsatec.

El instructor también quiere aclarar el papel que pudieron tener Ábalos y su mano derecha en la contratación de Claudia Montes, de ahí que la citase para escucharla este martes, a las 10 de la mañana.

A raíz de uno de los informes de la UCO entregados a la causa del Alto Tribunal con las conversaciones entre Montes y Koldo García citadas, el juez vio indicios de que «podría haber sido contratada irregularmente en la empresa pública Logirail SME SA, vinculada al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por la influencia del investigado en esta causa don José Luis Ábalos Meco y con la relevante colaboración del también investigado don Koldo García Izaguirre, formando aquella parte del 'círculo personal' del primeramente citado, declaración que se recibirá al efecto de que contribuya a esclarecer las circunstancias de dicha contratación».

De confirmarse que fue así, sería la segunda mujer colocada en una empresa pública de Transportes -pues Jésica Rodríguez transmitió en el Supremo que Ábalos solicitó su contratación- de manera irregular y por su vinculación al exministro.

Preguntado por la contratación de Jésica Rodríguez en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, afirmó que no había visto nada en los expedientes de Transportes que le haya «hecho pensar en la existencia de ninguna ilegalidad», así como rechazó abrir una auditoría al respecto, como sí hizo con los contratos de material sanitario por los que arrancó la investigación contra Ábalos en el Tribunal Supremo. «No tiene ningún sentido encargar una auditoría por cada noticia o por cada hecho», afirmó, así como restó importancia al caso de enchufismo en Ineco porque «nadie se pega por 900 euros», dijo. «Esos puestos administrativos no eran precisamente muy demandados», añadió el ministro.

César Moreno tampoco declara

También estaba previsto que declarase hoy como testigo César Moreno, colaborador del empresario Víctor de Aldama en sus sociedades. El magistrado del Alto Tribunal le citó con la intención de que diera alguna información del concepto por el que el comisionista entregó 10.000 euros mensuales durante al menos un año y medio, según su versión, al asesor de Ábalos, Koldo García.

Puesto que es uno de los investigados en el caso Koldo de la Audiencia Nacional, Moreno ha decidido no contestar a las preguntas que podían comprometerle en dicha investigación.

En el auto con el que citó como testigos tanto a Claudia Montes como a Moreno, el magitrado afirmó que quería escuchar al socio de Aldama "en la medida en que puede aportar conocimiento sobre 'las pretendidas entregas periódicas de diez mil euros mensuales' de Aldama, o personas que actuaban por su encargo, a Koldo García". El magistrado ya explicó que, "aunque es citado como testigo, deberá comparecer con abogado al figurar como investigado en la causa que instruye el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional".