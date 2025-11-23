Suscribete a
ABC Premium

Los ministros-candidatos de Sánchez suman 194 actos en sus territorios

Montero, Morant, Torres, Alegría y López usan su cargo en el Ejecutivo para sacar rédito electoral

Visitas recurrentes y entrevistas repetidas son parte de los actos agendados por los dirigentes políticos

A Sánchez le quedan tres inocentes

Los ministros María Jesús Montero, Ángel Víctor Torres, Pilar Alegría, Óscar López y Diana Morant
Los ministros María Jesús Montero, Ángel Víctor Torres, Pilar Alegría, Óscar López y Diana Morant ABC
Joan Guirado

Joan Guirado

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los miembros del Gobierno que compaginan su labor en el Consejo de Ministros con sus candidaturas autonómicas han intensificado notablemente su presencia en sus respectivos territorios en los últimos meses. En total, los cinco ministros elegidos por Pedro Sánchez para liderar el Partido Socialista en ... sus autonomías, que concurrirán como cabezas de cartel en las elecciones que se irán celebrando en los próximos meses, -Pilar Alegría (Aragón), Ángel Víctor Torres (Canarias), María Jesús Montero (Andalucía), Diana Morant (Comunidad Valenciana) y Óscar López (Madrid)- han encabezado 194 actos públicos usando el cargo de ministro para ejercer de candidatos, en muchas ocasiones con cuestiones muy alejadas de sus competencias gubernamentales. Así se desprende de un exhaustivo análisis de las agendas públicas de todos ellos realizado por ABC.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app