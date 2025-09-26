Miguel Tellado apela a recuperar «el orden y la ley» en la política migratoria

El secretario general del PP ha lanzado un mensaje claro este viernes en sus redes sociales para dar respuesta al «enorme problema migratorio que sufre España». Miguel Tellado ha atacado tanto la postura del PSOE, al que acusa de posicionar a España como «el destino favorito de las mafias», como la de Vox, al que recrimina querer «hundir el Open Arms con inmigrantes dentro».

La «centralidad» ha sido el centro del mensaje de Tellado, quien se ha mostrado dispuesto a «dar el debate» sobre inmigración. El PP hace hincapié en que España es el país que más sufre este problema de toda Europa porque tiene «un Gobierno incapaz» y se postula como la solución para recuperar «el orden y la ley» y coordinar las administraciones.

Tellado se muestra abierto a «integrar a quien quiera integrarse» y aboga por expulsar a a quien viene a «enturbiar la convivencia». El secretario general popular ha hecho un llamamiento a aquellos votantes del Partido Socialista que no estén de acuerdo con la política de «puertas abiertas a costa del dinero de todos».

El secretario general del PP tampoco ha dejado pasar la oportunidad de hacer un llamamiento a los votantes de Vox descontentos con los «delirios» que, según él, defiende el partido de Abascal y se ha postulado como la alternativa «sensata». Tellado ha salido en apoyo a Feijóo, que ayer defendió expulsar a los inmigrantes que delincan.