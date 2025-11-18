Suscribete a
Un micrófono abierto capta al presidente del Senado quejándose de los parlamentarios: «Les importa tres pollas en vinagre»

Pedro Rollán ha tenido que llamar varias veces a los parlamentarios para que ocuparan sus escaños y pudiera comenzar así la sesión

Zelenski acude al Congreso para reunirse con Armengol y Rollán

El presidente del Senado, Pedro Rollán.
El presidente del Senado, Pedro Rollán. EFE/ Víctor Lerena

Un micrófono abierto ha captado una queja del presidente del Senado, Pedro Rollán, al inicio de la sesión plenaria de este martes. «Les importa tres pollas en vinagre», ha dicho en referencia a los senadores, que no le hacían caso cuando les pedía que tomaran asiento.

