Un micrófono abierto capta al presidente del Senado quejándose de los parlamentarios: «Les importa tres pollas en vinagre»

Un micrófono abierto ha captado una queja del presidente del Senado, Pedro Rollán, al inicio de la sesión plenaria de este martes. «Les importa tres pollas en vinagre», ha dicho en referencia a los senadores, que no le hacían caso cuando les pedía que ... tomaran asiento.

Era antes de las 16.00 horas. Rollán ha tenido que llamar varias veces a los senadores para que ocupasen sus escaños y pudiese empezar así el pleno. «Señorías, ruego vayan tomando asiento ya que vamos a comenzar la sesión plenaria», ha llamado.

Acto seguido, al no ser obedecido, ha protestado: «Les importa tres pollas en vinagre».

Como cada semana, este martes por la tarde la Cámara Alta celebra una nueva sesión de control al Gobierno.