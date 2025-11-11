Suscribete a
ABC Premium
Sorteo
Lista oficial de premios del Sorteo extraordinario del 11/11 de la ONCE

La Mesa del Congreso acepta dos vetos del Gobierno a las enmiendas del Senado a la Ley de Movilidad Sostenible

Las enmiendas serán votadas este jueves por el Pleno del Congreso

Ley de Movilidad Sostenible aprobada: nuevo Plan Renove obligatorio en tres meses

La presidenta del Congreso de los Diputados Francina Armengol, este martes.
La presidenta del Congreso de los Diputados Francina Armengol, este martes. efe

Servimedia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Mesa del Congreso ha aceptado este martes dos vetos del Gobierno a sendas enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que serán votadas el jueves por el Pleno de la Cámara Baja.

En su calificación de las enmiendas, ... la Mesa ha admitido los vetos del Gobierno a dos de ellas: la 118 (adición al artículo 61 bis. Contribución financiera del Estado para infraestructuras de recarga y la renovación de flotas, que supondría 310 millones de euros) y la 148 (adición de una Disposición Transitoria sobre compensación a contratistas por el transporte de bicicletas que supondría 4,6 millones anuales). El resto han sido calificadas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app