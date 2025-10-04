Suscribete a
ABC Premium

Desaparición de una mujer en Madrid

Más de un mes de tensión para poder dar a Krystyna otra oportunidad

Kristyna Marcelina Sikorska, de 35 años, polaca, estuvo más de un mes desaparecida en Madrid. Los especialistas de la Policía removieron cielo y tierra hasta encontrarla. Esta es la historia de un caso que parecía abocado a la tragedia

El misterio del Orlinda, la mujer desaparecida hace más de tres meses en el aeropuerto de Barajas: «No hubo terceras personas»

El Samur atiende a Krystyna nada más ser localizada
El Samur atiende a Krystyna nada más ser localizada ABC
Pablo Muñoz

Pablo Muñoz

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Nunca hay una jornada igual a otra en el Grupo de Desaparecidos de la Comisaría General de Policía Judicial. El 10 de agosto, con la mayoría de españoles de vacaciones y la perspectiva de tener un día más o menos tranquilo, se recibió una ... alerta según la cual se había presentado una denuncia en Polonia por la desaparición de una mujer y se pedía colaboración a la Policía española para localizarla. Los datos de partida eran escasos: el nombre, Krystyna Marcelina Sikorska; el año de nacimiento, 1990; estatura, 1,65 metros; complexión, delgada; una fotografía, y que había viajado a España el 8 de junio por vía aérea sin ni siquiera decírselo a su familia. Tenía problemas psicológicos desde su infancia y su idea era asistir a una fiesta turística en Málaga, pero tampoco había constancia que hubiera viajado allí, porque sus allegados habían perdido toda comunicación con ella.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app